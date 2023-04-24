Ввести налог на электросамокаты предложили в петербургском ЗакСе

Как пишет «Комсомольская правда», чиновник предложил собирать с сервисов аренды плату за парковку самокатов в размере половины цены годового парковочного разрешения для мопеда — 35,5 тысяч рублей.

По мнению Иткина, новый налог привлечет в казну Петербурга более 1 млрд рублей, а также сократит количество самокатов в городе и, следовательно, приведет к снижению числа ДТП с электросамокатами. Собранные деньги предлагается потратить на развитие инфраструктуры. В частности, создать централизованные места стоянки и увеличить сеть велодорожек.

«Необходимо определить, кто будет следить за соблюдением самокатчиками правил дорожного движения: не допускать до управления лиц в состоянии опьянения, наказывать тех, кто перемещается на самокате вдвоем, следить за соблюдением ограничений скорости и так далее. Есть опасения, что ГИБДД этими вопросами заниматься не будет», — считает автор инициативы.

Напомним, председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев 18 апреля ответил на вопросы о регулировании движения водителей электросамокатов и велосипедов из служб доставки. После поправок в закон, который вступил в силу с 1 марта, нарушителей могут ловить и штрафовать сотрудники ГИБДД.