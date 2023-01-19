Смольный назвал сроки начала строительства Большого Смоленского моста через Неву

Завершить проектирование планируют в этом году, а приступить непосредственно к возведению переправы собираются в конце 2023 года. Такие сроки озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам градоначальника, новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на обеих сторонах Невы. Проект переправы станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.
Ранее сообщалось, что новый мост через реку Неву, который получит название Большой Смоленский, ориентировочно обойдется бюджету Петербурга в 13 миллиардов рублей. Такую сумму приводят в Смольном.
Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома.
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