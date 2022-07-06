18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Во сколько обойдется Петербургу строительство нового моста через Неву? Рассказали в Смольном

Поделиться:

Новый мост через реку Неву, который получит название Большой Смоленский, ориентировочно обойдется бюджету Петербурга в 13 миллиардов рублей. Такую сумму приводят в Смольном.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Предпроект моста в створе Большого Смоленского проспекта, 2015 год

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

«Строительство запланировано на период 2025-2030 годов. Более конкретные сроки могут быть определены после завершения подготовки проектной и строительной документации, а также получения положительного заключения государственной экспертизы», — приводят «Ведомости» слова представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее возведение моста планировалось в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома

Ради нового моста через Неву хотят снести 8 исторических домов. Оно того стоит? Спорят архитектор, экономист и градозащитник

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: