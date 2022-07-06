Во сколько обойдется Петербургу строительство нового моста через Неву? Рассказали в Смольном

«Строительство запланировано на период 2025-2030 годов. Более конкретные сроки могут быть определены после завершения подготовки проектной и строительной документации, а также получения положительного заключения государственной экспертизы», — приводят «Ведомости» слова представителей Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Ранее возведение моста планировалось в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра.

Напомним, в конце ноября 2021 года Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал проект строительства нового разводного моста через Неву. Его проложат в створе Большого Смоленского проспекта — улицы Коллонтай. Чтобы возвести переправу, придется снести восемь исторических зданий. Но этого можно избежать: еще один проект моста разработан независимыми специалистами и позволяет сохранить дома.