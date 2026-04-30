Каждый восьмой россиянин доверил бы ИИ планирование бюджета поездок на майские

Люди все чаще готовы делегировать задачи по планированию путешествий ИИ-ассистентам. Нейросетям доверяют выбор маршрутов, активностей, а также кафе и ресторанов. Такой вывод сделали аналитики Почты Mail на основе опросов россиян, проведенных совместно с Hi-Tech Mail и сервисом онлайн-бронирования «Островок». Результатами исследования с Собака.ru поделилась пресс-служба Mail.

Всего в апрельском опросе Mail поучаствовало 5100 человек. Согласно его результатам, 13% респондентов готовы переложить ответственность за планирование бюджета поездки и контроль расходов на искусственный интеллект. Больше четверти участников (26%!) доверили бы ИИ подбор локаций и активностей, 15% — рекомендации общепита и достопримечательностей, 14% — построение маршрута.

Все больше людей готовы положиться на цифровых помощников и в вопросах хранения документов, отмечают аналитики. Более половины пользователей выбирают электронные способы: каждый третий (36%) хранит билеты в телефоне, а примерно каждый пятый (22%) — в электронной почте.

Сегодня нейросети принимают за людей не только личные, но и управленческие решения. Так, Смольному в найме чиновников уже помогают робот «Геннадий» и нейросеть «Вера» — они отбирают резюме и формируют список подходящих на должности кандидатов. Еще ИИ умеет обрабатывать жалобы граждан, управлять общественным транспортом, следить за безопасностью жителей города и штрафовать тех, кто не выполняет предписания в сфере благоустройства. Не исключено, что в будущем нейросети научатся управлять городами и даже целыми регионами.

