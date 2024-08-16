Может ли ИИ стать мэром или губернатором? Что?! Да! Об этом постоянно говорят, а кое-где даже попытались осуществить!

На днях глава петербургского ЗакСа Александр Бельский заявил, что искусственный интеллект не может возглавить город. Однако всего полтора месяца назад в США попытались выдвинуть ИИ кандидатом в мэры! Что из этого получилось? И, если серьезно, может ли когда-нибудь искусственный интеллект заменить человека в кресле градоначальника? Разбираемся в тексте «Собака.ru».
«Нельзя спорить с прогрессом, ИИ входит в нашу жизнь. Но мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение… Думаю, что до такого не дойдет… губернатора города искусственный интеллект тоже заменить не сможет», — так глава петербургского ЗакСа отреагировал на вопрос журналистки «Парламентской газеты», сможет ли в будущем ИИ стать депутатом или петербургским градоначальником.
Разговор о том, может ли искусственный интеллект возглавить город, этим летом перестал быть сугубо теоретическим. Так, в июне 2024 года библиотечный сотрудник Виктор Миллер подал документы и уплатил взнос, чтобы баллотироваться на пост мэра города Шайенн, столицы штата Вайоминг. При этом он заявил, что является лишь «скромным мясным аватаром» для VIC (от Virtual Integrated Citizen — Виртуально интегрированный горожанин) — алгоритма на основе GPT 4.0. По словам Миллера, в случае победы он будет лишь перерезать ленточки на официальных церемониях, а реальные решения останутся за чат-ботом.
Выдвижение VIC в мэры вызвало горячие, в том числе юридические, споры. Так, OpenAI сообщили, что Виктор Миллер нарушил пользовательское соглашение, и отключили ему доступ к ChatGPT (правда, библиотекарь еще ранее отметил, что готов перенести VIC на другую ИИ-платформу).
В свою очередь власти штата заявили, что по законам Вайоминга избираться на пост градоначальника может лишь зарегистрированный избиратель, которым ИИ, безусловно, не является. В итоге было решено, что никакого Virtual Integrated Citizen в бюллетенях для голосования не появится (хотя в списке подавших документы он все еще значится), однако сам Миллер может быть зарегистрирован в качестве кандидата. Свое отношение к его задумке жители города смогут высказать в ходе ноябрьского голосования.
В чем плюсы ИИ во главе города?
Как говорили разработчики AI Steve, кандидат-ИИ должен «заново изобрести демократию» и вернуть политике доверие избирателей, которое пошатнулось в последнее время, в том числе в Европе и США. Однако на этом весьма расплывчатом аргументе заявляемые достоинства такой идеи не заканчиваются. К примеру, издание The Conversation отмечало, что чат-бот интерфейс AI Steve доступен круглосуточно, что невозможно для реальных кандидатов.
В свою очередь Виктор Миллер в своем интервью изданию Wired говорил: «маловероятно, что человек сможет прочитать, скажем, 400 с лишним [необходимых для принятия решения] документов между встречами — VIC может это сделать». «Мое главное предвыборное обещание заключается в том, что [Virtual Integrated Citizen] будет принимать 100% решений, опираясь именно на эти толстые папки бумаг, которые я не собираюсь читать и которые, думаю, на самом деле не читает никто из тех, что сейчас у власти».
Есть и другие потенциальные плюсы. Как отмечает в беседе с «Собака.ru» Линда Рыжих, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, ИИ в кресле губернатора мог бы успешно справляться с многочисленными чисто техническими задачами, которые хуже даются человеку. «В число таких задач входят: систематизация задач и контроль за их своевременным решением, оптимизация процессов распределения и использования в отраслевом разрезе различных ресурсов (финансовых, трудовых, материальных, информационных). ИИ мог бы помочь в оптимизации расходов городского бюджета, повышении устойчивости города к кризисам», — приводит примеры Рыжих.
Наконец, добавляет Дмитрий Кутейников, юрист и исследователь в сфере AI Governance, главным преимуществом ИИ является то, что он не является человеком и, стало быть, лишен людских слабостей. «У него нет родственников и друзей, — говорит Кутейников, — Гипотетически отсутствие подверженности эмоциональным или личным пристрастиям может обеспечить большую взвешенность и справедливость в принятии решений, а также по понятным причинам снизить коррупционные риски».
В чем минусы ИИ во главе города?
Самые разные эксперты сходятся во мнении, что главным недостатком ИИ в качестве кандидата на пост градоначальника является то же, что считается его основным козырем — искусственный интеллект не является человеком. Это хорошо, когда речь идет о необходимости за ночь проанализировать бюджет города за последние полвека, однако вызывает много вопросов во всех остальных отношениях.
«Часть ценности демократии заключается в том, чтобы вами управляли равные вам, — говорит в интервью CNBC сотрудница Института этики в области ИИ Оксфордского университета Карисса Велис, — ИИ нам не равен. Он не знает, каково быть человеком, не понимает, что значит быть выселенным из квартиры, каково иметь плохую работу или мерзнуть на улице».
Дмитрий Кутейников
Юрист и исследователь в сфере AI Governance, автор телеграм-канала howtocomply_AI: право и ИИ:
Социальные отношения и правовое регулирование — вещи достаточно противоречивые по свой сути, так как построены на человеческой морали. Иногда социальный или культурный бэкграунд, сострадание и эмпатия толкают людей к нелогичным и эмоциональным поступкам, которые могут в итоге быть более общественно одобряемыми. Кроме того, текущие технологии ИИ не являются достаточно зрелыми: даже самым продвинутым моделям ИИ присущи такие негативные характеристики, как непрозрачность работы, предвзятость, утечка персональных данных. И это мы еще даже не касались экзистенциональных рисков, прекрасно изложенных в научной фантастике, когда, например, вырвавшийся из-под контроля ИИ порабощает людей!
Также, по мнению Линды Рыжих из Президентской академии в Санкт-Петербурге, использование ИИ в качестве градоначальника, как ни странно на первый взгляд, не снижает, а повышает риск принятия необоснованных решений. «ИИ, я считаю, был бы склонен к использованию каких-то обобщенных алгоритмов для решения различных задач и проблем (как бы "все под одну гребенку"). А ведь в разных сферах и отраслях в различных экономических, социальных, политических ситуациях необходимо применять индивидуальный подход к решению проблемы в зависимости от влияния тех или иных факторов», — полагает она.
«Важнейшая роль и ответственность руководителя — это утверждение решений в сложных и нестандартных ситуациях, — продолжает Александр Бухановский, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий Университета ИТМО. — К сожалению, именно здесь современный ИИ начинает галлюцинировать, и потому доверие к его решениям резко падает».
Наконец, добавляет Екатерина Смирнова, партнер Digital & Analogue Partners, принятие искусственным интеллектом власти над городом нарушило бы один из главных принципов использования ИИ — необходимость верификации решений человеком. «Если мы посмотрим, например, регулирование ИИ, недавно принятое в Европе, то там как раз внедрен риск-ориентированный подход при использовании ИИ. Применение ИИ-технологий в зонах с высоким риском — там, где высока вероятность поставить под угрозу жизнь, здоровье и иные права граждан, — серьезным образом ограничено», — объясняет она.
Есть ли будущее у идеи ИИ-градоначальника?
«В качестве полноценного руководителя города искусственный интеллект, на мой взгляд, выступить не сможет, — говорит Линда Рыжих из Президентской академии в Санкт-Петербурге. — Губернатор — это не просто компетентный менеджер и администратор, обладающий определенными качествами, это ещё и специалист, который должен уметь использовать гибкость и творческий подход в своей работе при принятии управленческих и организационных решений. Искусственный интеллект на это не способен, его возможности в этом плане существенно ограничены».
«Идея об ИИ в качестве губернатора сама по себе достаточно интересная, но на данный момент максимально футуристичная и далекая от реальности, — соглашается Екатерина Смирнова из Digital & Analogue Partners. — Ни уровень развития технологии в настоящее время, ни этические проблемы, о которых сказано выше, не позволяют, чтобы ИИ выносил суждение по любому более или менее чувствительному вопросу. Не может ИИ принимать решение ни о реформе здравоохранения, ни о правилах набора детей в школу, ни об утверждении образовательной программы».
Такой же точки зрения придерживается и Александр Бухановский из Университета ИТМО. «Для современного города лучше всего подойдет гибридный подход, когда градоначальником является человек, но у него под рукой есть "цифровой член администрации города" — интеллектуальный ассистент, помогающий ему в оценке ситуации и принятии решений».
«В настоящее время создание таких систем ИИ стало технически возможным благодаря появлению больших фундаментальных моделей, — добавляет Бухановский. — Однако для управления городом недостаточно взять просто языковую модель типа GPT4, ЯндексGPT или GigaChat — ее нужно дообучить на специфических городских данных, заблокировать возможности галлюцинаций. К примеру, мы в ИТМО разрабатываем "Цифрового члена администрации СПб" — он уже умеет содержательно отвечать на разнообразные вопросы о городе и горожанах. Однако перспективы его внедрения зависят от готовности самих городских властей».
Дмитрий Кутейников
Юрист и исследователь в сфере AI Governance, автор телеграм-канала howtocomply_AI: право и ИИ:
Очевидно, что ИИ в обозримой перспективе не снимет с нас ответственность за организацию нашей с вами жизни. Однако мы должны научиться использовать его положительные характеристики. В том числе и в управленческой сфере, где ИИ уже активно применяется в качестве одного из источников информации для принятия решений. Поэтому обществу уже сейчас необходимо создать условия для безопасной кооперации человека и ИИ в этой области.
Обеспечение безопасности возможно только путем формирования комплексного подхода к нормативному, этическому и техническому регулированию. Разработка и применение ИИ в наиболее опасных для прав человека областях должна быть законодательно запрещена. Для применения ИИ в чувствительных сферах должны быть установлены конкретные юридические требования, позволяющие, в том числе понимать, в каких случаях ИИ используется, почему принимает те или иные решения, как их можно оспорить и кто за них отвечает. Особое внимание следует уделить разработке и применению ИИ для государственных нужд: оно должно быть прозрачно и полностью исключать какую-либо произвольность.
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