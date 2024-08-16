Может ли ИИ стать мэром или губернатором? Что?! Да! Об этом постоянно говорят, а кое-где даже попытались осуществить!

«Нельзя спорить с прогрессом, ИИ входит в нашу жизнь. Но мне не хотелось бы, чтобы депутаты использовали искусственный интеллект, чтобы выражать мнение… Думаю, что до такого не дойдет… губернатора города искусственный интеллект тоже заменить не сможет», — так глава петербургского ЗакСа отреагировал на вопрос журналистки «Парламентской газеты», сможет ли в будущем ИИ стать депутатом или петербургским градоначальником.

Разговор о том, может ли искусственный интеллект возглавить город, этим летом перестал быть сугубо теоретическим. Так, в июне 2024 года библиотечный сотрудник Виктор Миллер подал документы и уплатил взнос, чтобы баллотироваться на пост мэра города Шайенн, столицы штата Вайоминг. При этом он заявил, что является лишь «скромным мясным аватаром» для VIC (от Virtual Integrated Citizen — Виртуально интегрированный горожанин) — алгоритма на основе GPT 4.0. По словам Миллера, в случае победы он будет лишь перерезать ленточки на официальных церемониях, а реальные решения останутся за чат-ботом.

Выдвижение VIC в мэры вызвало горячие, в том числе юридические, споры. Так, OpenAI сообщили, что Виктор Миллер нарушил пользовательское соглашение, и отключили ему доступ к ChatGPT (правда, библиотекарь еще ранее отметил, что готов перенести VIC на другую ИИ-платформу).

В свою очередь власти штата заявили, что по законам Вайоминга избираться на пост градоначальника может лишь зарегистрированный избиратель, которым ИИ, безусловно, не является. В итоге было решено, что никакого Virtual Integrated Citizen в бюллетенях для голосования не появится (хотя в списке подавших документы он все еще значится), однако сам Миллер может быть зарегистрирован в качестве кандидата. Свое отношение к его задумке жители города смогут высказать в ходе ноябрьского голосования.