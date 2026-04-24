ИИ уже следит за благоустройством в Петербурге: главное о системе «Городовой» — аналоге профессии XIX века

Как устроена система «Городовой»

Это восемь автомобилей с камерами на основе искусственного интеллекта, которые курсируют по 186 маршрутам в разных районах Петербурга. ИИ анализирует видеопоток, выявляет нарушения, делает снимки и передает их в другую систему, которая формирует штраф и направляет его собственнику здания или территории.

«Видеопоток с камер "Безопасный город" (система контроля безопасности, которую курирует Городской мониторинговый центр — прим. ред.) также анализируется с помощью ИИ, но это не "Городовой"», — объяснили Собака.ru в пресс-службе ГАТИ.

Различие двух систем — в возможности назначать штрафы. «Городовой» делает это по закону, так как относится к сертифицированным средствам фиксации нарушений. Обычные камеры к таковым не относятся. Постановления на их основе сформировать нельзя, поэтому они используются лишь для профилактической работы, добавили в инспекции.