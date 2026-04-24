ИИ уже следит за благоустройством в Петербурге: главное о системе «Городовой» — аналоге профессии XIX века

В Петербурге прошлого за чистотой и порядком следили сотрудники полиции низшего чина — городовые. В наши дни эту профессию возродили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), но вы не встретите ее представителя на улице — это мобильные комплексы на основе искусственного интеллекта. «Городовой» на базе ИИ уже выполняет обязанности своих предшественников, и его полномочия постоянно расширяются. Как он выглядит? Чем отличается от обычных камер? Речь о наблюдении за состоянием благоустройства или не только? Разбираемся с властями и экспертами.
Как устроена система «Городовой»
Это восемь автомобилей с камерами на основе искусственного интеллекта, которые курсируют по 186 маршрутам в разных районах Петербурга. ИИ анализирует видеопоток, выявляет нарушения, делает снимки и передает их в другую систему, которая формирует штраф и направляет его собственнику здания или территории.
«Видеопоток с камер "Безопасный город" (система контроля безопасности, которую курирует Городской мониторинговый центр — прим. ред.) также анализируется с помощью ИИ, но это не "Городовой"», — объяснили Собака.ru в пресс-службе ГАТИ.
Различие двух систем — в возможности назначать штрафы. «Городовой» делает это по закону, так как относится к сертифицированным средствам фиксации нарушений. Обычные камеры к таковым не относятся. Постановления на их основе сформировать нельзя, поэтому они используются лишь для профилактической работы, добавили в инспекции.
Дмитрий Кутейников
юрист RKS.Global, исследователь в сфере AI Governance, автор канала «howtocomply_AI: право и ИИ»
Действующее законодательство позволяет «Городовому» работать, но не как ИИ, а как техническому средству фиксации нарушений в порядке, предусмотренном КоАП РФ и местными законами. При этом в правовом поле нет различия между камерой, фиксирующей превышение скорости, и системой, которая принимает решения в автоматизированной форме, где должностное лицо лишь подписывает постановление. Специфических требований к тестированию или аудиту ИИ для использования в публичной сфере законодательство РФ не предусматривает.
По данным инспекции, к искусственному интеллекту подключены 20 тысяч камер системы «Безопасный город» в четырех районах — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. «Тех, которые интересны нам с точки зрения контроля за состоянием благоустройства, — 100 тысяч. До конца года подключим к ИИ их все. Технически мы к этому готовы», — рассказали в пресс-службе ГАТИ.
Сергей Митягин
директор Института дизайна и урбанистики ИТМО
Расширение на новые районы не является трудоемким процессом. Существует, разумеется, своя специфика: в частности, плотность камер в спальных и периферийных районах ниже, а типы инцидентов, которые они должны фиксировать, могут отличаться. Однако это решаемые вопросы — необходимая инфраструктура в городе есть.
Что уже умеет система «Городовой»
Мобильные комплексы находят 23 вида нарушений на частных зданиях и землях, а также на территориях муниципальных образований. Вот некоторые из них:
- ямы во дворах и на парковках торговых центров;
- поврежденные и разрушающиеся фасады;
- граффити и другие загрязнения на фасадах, заборах и ларьках;
- снег и наледь на крышах;
- кондиционеры, установленные без согласования;
- плохо выполненное благоустройство после земляных и аварийных работ;
- переполненные урны и невывезенный мусор;
- незаконно установленные ларьки;
- запущенные заросли борщевика;
- самовольная установка и расклейка афиш, плакатов и объявлений и др.
Городовой в дореволюционном Петербурге — это сотрудник патрульно-постовой службы. За ним был закреплен определенный участок, где он отвечал за обеспечение общественного порядка, а также за пожарную безопасность и вывоз мусора.
В отличие от своего предшественника, который следил за конкретной и ограниченной зоной, система на базе ИИ охватывает весь Петербург и ежедневно осматривает на три тысячи объектов больше, чем человек (это эквивалентно работе примерно 500 инспекторов). С лета 2023 года, то есть с момента запуска «Городового», вынесено порядка пяти тысяч штрафов на 360 млн рублей, сообщили Собака.ru в пресс-службе ГАТИ.
Кто обрабатывает данные, где их хранят и какие гарантии безопасности и прозрачности
Как объяснили в инспекции, на первичных этапах данные с камер системы «Городовой» обрабатывает ИИ, но на этапе подписания постановления это живой человек. Что касается данных с камер системы «Безопасный город», их обрабатывают ИИ и сотрудники Центра комплексного контроля городского хозяйства, которые передают замечания по благоустройству ответственным за содержание зданий или территорий и следят за устранением нарушений.
Говоря о гарантиях безопасности и прозрачности, в ГАТИ подчеркнули, что вся информация хранится на собственных серверах в защищенном формате, а процент ошибок минимален. «Во-первых, ИИ не может быть предвзятым. Во-вторых, функцию выявления нарушений не запускают в работу до тех пор, пока ИИ не обучат находить их как минимум с точностью 90%», — добавили в пресс-службе.
Ольга Дробышева
директор по развитию LogicBPM
При внедрении ИИ в государственное управление использование моделей открытого контура, по идее, недопустимо. Как только информация, даже очищенная от чувствительных данных, попадает в такие модели, доступ к ней потенциально может получить кто угодно. Следовательно, при автоматизации процессов госуправления необходимо применять модели закрытого контура. И, естественно, такие модели по умолчанию проще и «глупее», чем открытые: их еще нужно обучить, выстроить нейронные связи и загрузить необходимый контекст. Поэтому первый шаг — развитие моделей закрытого контура, но на это уходит много времени, сил и средств.
Линда Рыжих
доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге
Чтобы система работала в интересах петербуржцев, важно обеспечить ее прозрачность: публиковать статистику выявленных и устраненных проблем, проводить независимый аудит алгоритмов. Горожане должны видеть результаты и понимать, как она влияет на качество городской среды. Повысить доверие и вовлеченность можно и за счет обратной связи: у петербуржцев должна быть возможность сообщать о неточностях или предлагать улучшения.
Данные системы могут быть доступны через городские порталы или мобильные приложения — например, в виде предупреждений о ямах, неработающем освещении и других проблемах. При этом жители смогут дополнять систему своими наблюдениями, подтверждать или уточнять информацию, что повысит точность и актуальность данных о состоянии благоустройства.
Как оспорить штраф от системы «Городовой»
Для этого нужно составить жалобу на постановление и направить ее по почте или через электронную приемную Петербурга. Такие заявления рассматривают во внесудебном порядке и подробно разбирают вместе с ГАТИ. «Принимаются все законные доказательства невиновности. Можно также подать иск в обычный суд, но через нас проще и быстрее», — уточнили в пресс-службе. В городе действует 50% скидка на штрафы за нарушения правил благоустройства, поэтому они чаще оплачиваются, чем оспариваются, добавили в инспекции.
Дмитрий Кутейников
юрист RKS.Global, исследователь в сфере AI Governance, автор канала «howtocomply_AI: право и ИИ»
Использование ИИ государственными органами остается «вещью в себе» — без четко определенных критериев и рамок регулирования. Человек, получивший штраф за борщевик, который обнаружил ИИ, хоть и сможет обжаловать решение, но не будет иметь права на объяснение логики ее работы.
Чем еще может быть полезна система «Городовой»
«Городовой» не предназначен для информирования: он назначает штрафы за нарушения, которых не должны допускать собственники зданий и территорий, считают в ГАТИ. «Система позволяет выявлять замечания по содержанию раньше, чем их заметят петербуржцы, и оперативно принимать меры для их устранения. Это главная польза», — пояснили в пресс-службе. По мнению экспертов, потенциал «Городового» мог бы быть шире.
Линда Рыжих
доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Петербурге
Система «Городовой» может значительно ускорить реакцию городских служб, если будет не только фиксировать нарушения, но и автоматически передавать данные о выявленных проблемах в диспетчерские службы. Это позволит оперативно обнаруживать и устранять неисправности еще до того, как они приведут к авариям. Для этого необходимо наладить быстрый обмен информацией между ИИ и ответственными подразделениями, а также внедрить алгоритмы приоритезации задач.
Сергей Митягин
директор Института дизайна и урбанистики ИТМО
Возможность использования ИИ для выявления новых инцидентов ограничена тем, что нужно достаточное количество данных и правильное расположение камер. В спальных и периферийных районах они чаще всего не направлены на фасады или опоры освещения, что не позволяет фиксировать такие случаи. Кроме того, уникальные или редкие явления могут распознаваться хуже. Но это не мешает искать для системы новые задачи — например, выявлять распространителей запрещенных веществ или сообщать о прохожих, которым требуется помощь.
Обложка: Ксения Бибикова; над материалом работали: Инна Метелькова, Константин Крылов
Комментарии (0)