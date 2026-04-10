Общество

Робот «Геннадий» и нейросеть «Вера» будут помогать Смольному в найме чиновников

Цифровой сервис, который на основе запросов подбирает нужные резюме, представили на международном форуме труда, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов. После тестирования систему планируют использовать во всех органах исполнительной власти города.

DC Studio / Shutterstock

Сервис, который работает на базе программного робота «Геннадий» и нейросети «Вера», помогает автоматически отбирать подходящие резюме. Он формирует список кандидатов, которые лучше всего подходят под требования вакансии. Сейчас технология отбирает анкеты претендентов на поступление в Молодежный кадровый резерв.

Работает все через обычный браузер: кадровик общается с системой в текстовом чате. Достаточно задать параметры поиска — например, указать нужную специальность или опыт работы — и программа быстро подберет подходящих кандидатов. При необходимости она может уточнить дополнительные детали, такие как навыки или ожидания по зарплате. Однако финальное решение о приеме на работу принимает человек — сотрудник отдела кадров, пишет губернатор.

Такие технологии помогают упростить поиск кандидатов и убрать лишнюю рутину из работы кадровых служб, отмечает Беглов. Специалисты могут больше времени уделять сложным задачам, а сам процесс найма становится быстрее и удобнее, считает глава города.

Сервис разработали Комитет по информатизации и связи, Комитет государственной службы и кадровой политики, а также специалисты ИТМО.

Ранее, в 2025 году, сообщалось, что эта нейросеть умеет анализировать анкеты сразу по нескольким параметрам, проверяет, корректно ли они заполнены, и находит возможные несоответствия в данных. Робот «Геннадий», которого используют в системе, работает с 2023 года: он собирает анкеты, передает их нейросети, получает результат проверки и сохраняет данные в базе.

