Робот «Геннадий» и нейросеть «Вера» будут помогать Смольному в найме чиновников

Сервис, который работает на базе программного робота «Геннадий» и нейросети «Вера», помогает автоматически отбирать подходящие резюме. Он формирует список кандидатов, которые лучше всего подходят под требования вакансии. Сейчас технология отбирает анкеты претендентов на поступление в Молодежный кадровый резерв.

Работает все через обычный браузер: кадровик общается с системой в текстовом чате. Достаточно задать параметры поиска — например, указать нужную специальность или опыт работы — и программа быстро подберет подходящих кандидатов. При необходимости она может уточнить дополнительные детали, такие как навыки или ожидания по зарплате. Однако финальное решение о приеме на работу принимает человек — сотрудник отдела кадров, пишет губернатор.

Такие технологии помогают упростить поиск кандидатов и убрать лишнюю рутину из работы кадровых служб, отмечает Беглов. Специалисты могут больше времени уделять сложным задачам, а сам процесс найма становится быстрее и удобнее, считает глава города.

Сервис разработали Комитет по информатизации и связи, Комитет государственной службы и кадровой политики, а также специалисты ИТМО.

Ранее, в 2025 году, сообщалось, что эта нейросеть умеет анализировать анкеты сразу по нескольким параметрам, проверяет, корректно ли они заполнены, и находит возможные несоответствия в данных. Робот «Геннадий», которого используют в системе, работает с 2023 года: он собирает анкеты, передает их нейросети, получает результат проверки и сохраняет данные в базе.