В течение 34 дней в 2025 году петербургские СМИ сообщали о перебоях в работе мобильного интернета

Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге в этом декабре фиксировались 10 дней из прошедших 26. Всего же с начала года городские издания сообщали о подобных проблемах на протяжении 34 дней.
Журналисты Собака.ru проанализировали сообщения в телеграм-канале одного из наиболее читаемых городских изданий Фонтанка.ru, а затем сравнили эти данные с материалами других городских и федеральных изданий (Собака.ru, «Деловой Петербург», РБК, ТАСС, Mr-7 и других).
Первый заметный сбой произошел 14 января. Впрочем, это была не чисто петербургская проблема — в тот день проблемы наблюдались по всему рунету. После этого конец зимы и первая половина весны прошли относительно спокойно.
Следующий масштабный сбой был зафиксирован в начале мая. Тогда жителей Европейской части России (прежде всего Москвы) предупреждали о возможных проблемах с сетью в преддверии празднования Дня Победы.
В июне сообщениями о сбоях были отмечены шесть дней, в июле — четыре, в августе — сразу восемь. За всю осень городские СМИ сообщали о перебоях на протяжении четырех дней. А вот в декабре — такие сообщения появлялись на протяжении десяти.
