Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В течение 34 дней в 2025 году петербургские СМИ сообщали о перебоях в работе мобильного интернета

Проблемы с мобильным интернетом в Петербурге в этом декабре фиксировались 10 дней из прошедших 26. Всего же с начала года городские издания сообщали о подобных проблемах на протяжении 34 дней. 

Max_Irsan / Shutterstock

Журналисты Собака.ru проанализировали сообщения в телеграм-канале одного из наиболее читаемых городских изданий Фонтанка.ru, а затем сравнили эти данные с материалами других городских и федеральных изданий (Собака.ru, «Деловой Петербург», РБК, ТАСС, Mr-7 и других).

Первый заметный сбой произошел 14 января. Впрочем, это была не чисто петербургская проблема — в тот день проблемы наблюдались по всему рунету. После этого конец зимы и первая половина весны прошли относительно спокойно.

Следующий масштабный сбой был зафиксирован в начале мая. Тогда жителей Европейской части России (прежде всего Москвы) предупреждали о возможных проблемах с сетью в преддверии празднования Дня Победы.

В июне сообщениями о сбоях были отмечены шесть дней, в июле — четыре, в августе — сразу восемь. За всю осень городские СМИ сообщали о перебоях на протяжении четырех дней. А вот в декабре — такие сообщения появлялись на протяжении десяти. 

В Петербурге на Новый год ожидаются перебои с мобильным интернетом! Что об этом известно? Как работают бесплатные wi-fi точки?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: