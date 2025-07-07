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Петербург второй раз за месяц сталкивается с перебоями мобильного интернета! Чек-лист Собака.ru: как подготовиться к таким сбоям

Минувшие выходные, 5–6 июля, были отмечены в Петербурге массовыми сбоями в работе мобильного интернета. Это уже второй случай за короткое время, когда жителям города массово приходится обходиться оплаты по QR-коду, банковских приложений и Google-карт. Есть вероятность, что аналогичные проблемы могут возникать и в будущем — на этот случай Собака.ru подготовила короткий список, что следует делать, чтобы при выходе из дома не пришлось обходиться без обеда, билетов или скидок. Сохраните к себе, чтобы не забыть или распечатайте! 

Roman Samborskyi / Shutterstock

Пункт 1: Обзаведитесь наличными

Одно из главных неудобств, связанных с отсутствием мобильного интернета — невозможность расплатиться по QR-коду, переводом или даже картой. Целый ряд магазинов в выходные перешли на оплату исключительно наличными. 

В этих условиях следует иметь на руках запас купюр. Размер такого «резервного фонда» зависит от трат каждого конкретного человека. В мае 2025 года президент объединения «Росинкас» Василий Медведев предложил россиянам держать при себе пять тысяч наличными. «У всех разные потребности, состав семьи, комфортный уровень потребления, — сказал он в беседе с "Газетой.ru", — но если исходить из прожиточного минимума, то это около 5 тысяч рублей на человека. Причем, купюры должны быть небольших номиналов».

При этом лучше обзавестись наличными заранее, не дожидаясь перебоев связи. Во время последних отключений в Петербурге сообщений об остановке работы банкоматов не было, однако перед отключениями связи в Москве 9 мая «Сбер» предупреждал клиентов о возможных сбоях в работе некоторых банкоматов и терминалов оплаты. Аналогичное сообщение приходило так же и столичным клиентам ВТБ, писал РБК.

Кирилл Иванов

Директор по эксплуатации ООО Ассист:

Если говорить про конкретные магазины — вопрос в том, как организована оплата. Терминалы могут быть как мобильными (тогда в них находится сим-карта), так и подключенными ко внутренней сети. Если первый вариант, то при отключении мобильного интернета, оплата становится невозможна. Именно поэтому крупные магазины, где терминалы интегрированы в рабочее место кассира и, вероятно, подключены к проводной сети менее уязвимы к подобным ситуациям.

Пункт 2: Найдите скидочные карты

В последние годы многие компании предоставляют скидки по приложению, в котором высвечиваются данные дисконтной карты. Не менее популярны приложения-кошельки, куда можно загрузить данные о подарочных и скидочных картах. 

Главный минус таких сервисов — без интернета они не работают и привычные товары могут оказаться заметно дороже, чем привыкли те, кто постоянно пользуются акциями тех или иных магазинов и кафе. Поэтому, если это возможно, следует носить карточки самых часто посещаемых заведений при себе. Если карточка потерялось то лучше ее перевыпустить.  

beast01 / Shutterstock

Пункт 3: Заранее купите и распечатайте билеты

Еще во время прошлых отключений мобильного интернета (в дни ПМЭФ) петербуржцев предупреждали о том, что в автобусах могут не работать валидаторы. Во время последнего сбоя, 6 июля, пассажиры не смогли купить билеты на электрички в терминалах и кассах — их приобретать предлагалось уже в вагонах. В том числе для таких случаев следует носить с собой наличные (см. пункт 1)

Однако может случиться так, что аналогичным образом отключаться кассы в кинотеатре, музее, театре и любом другом месте. Поэтому везде где это возможно, следует брать билеты заранее, еще в зоне работы проводного интернета или wi-fi.

При этом помните — просто купить билет недостаточно, его нужно еще предъявить. Поэтому на всякий случай скачайте PDF-файл с билетом на телефон или распечатайте его.

Пункт 4: Скачайте карты себе в смартфон

Крупнейшие приложения для построения маршрутов имеют возможность работать и без связи. Так, если пользователь «Яндекс.Карт» скачал карту себе на устройство, то оффлайн-режим включается автоматически при потере интернета. Правда, отмечают в специальном пояснении сервиса, карта будет отображаться только в режиме схемы, а маршрут строится только для автомобиля без учета пробок и светофоров.  

Инструкции для скачивания карт на свой смартфон можно найти на сайтах сервисов (для «Яндекс.Карт» оно находится здесь, а для «2ГИС» — по этой ссылке). Для гарантии можно обзавестись также бумажной картой. 

Если же пользователю пассажирского транспорта придется добираться в незнакомый районе следует заранее посмотреть и выписать необходимые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, а также ознакомиться с их расписанием, чтобы спланировать время в дороге (в частности их можно найти на сайте администрации города, правда расписание доступно не для всех номеров).   

Roman Samborskyi / Shutterstock

Пункт 5: Не рассчитывайте на такси

Многие горожане привыкли, что могут доехать из любой точки в города на такси и рассчитывать свой маршрут, исходя из этой возможности. Во время массовых отключений связи эта стратегия может не сработать. 

Так, во время усиления мер безопасности в дни проведения ПМЭФ у Пулково скопилась огромная пробка из такси. В первые июльские выходные, приложения для вызова машины массово перестали работать, а водители ловили потенциальных клиентов у станций метро и других мест скопления людей с табличками «свободное такси». 

Это означало, что во-первых, машину сложнее было вызвать к удобному месту (разве через звонок диспетчеру, но воспользоваться этим смогли лишь те, у кого был записан номер того или иного таксопарка). Во-вторых, цены, как писала «Фонтанка» заметно выросли. 

Пункт 6: Поищите места с доступным wi-fi

Как ранее сообщала пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга, на время отключений мобильного интернета в городе были развернуты дополнительные точки бесплатного wi-fi «в зонах отдыха, в транспорте, около станций метро и в других публичных местах». 

Также бесплатный wi-fi работает в системе районных библиотек, убедился журналист Собака.ru 6 июля. Для подключения к нему необходимо иметь читательский билет (он оформляется по паспорту) — код доступа выдается сотрудником учреждения. Проводной интернет и работающий от него wi-fi как правило работают даже в условиях массовых отключений поскольку работают через оптоволоконных кабелей сигнал в которых не шлушится, поясняет руководитель агентства TelecomDaily Денис Кусков. 

Наконец, в некоторых кафе и ресторанах гостям предоставляют доступ к интернету. «[В день сбоя] мы заранее предложили подключиться к нашему Wi-Fi, чтобы произвести оплату через мобильные приложения, — рассказал Собака.ru представитель Mio Bistrot, — Из-за сбоя связи в этот день у гостей также возникали сложности с оплатой парковки и вызовом такси — до подключения к нашему Wi-Fi многие цифровые сервисы были недоступны». 

Пункт 7: Сохраните к себе все необходимые для работы или учебы документы

Поскольку новый сбой может произойти в любой момент, следует всегда иметь в доступе документы, фотографии и файлы для работы или учебы. В условиях отсутствия интернета облачные сервисы будут недоступны. Это же касается популярных сервисов-органайзеров вроде Notion или Evernote.

Материал обновляется

Текст: Константин Крылов при участии Дарьи Павлюкевич

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