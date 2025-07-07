Петербург второй раз за месяц сталкивается с перебоями мобильного интернета! Чек-лист Собака.ru: как подготовиться к таким сбоям

Пункт 1: Обзаведитесь наличными

Одно из главных неудобств, связанных с отсутствием мобильного интернета — невозможность расплатиться по QR-коду, переводом или даже картой. Целый ряд магазинов в выходные перешли на оплату исключительно наличными.

В этих условиях следует иметь на руках запас купюр. Размер такого «резервного фонда» зависит от трат каждого конкретного человека. В мае 2025 года президент объединения «Росинкас» Василий Медведев предложил россиянам держать при себе пять тысяч наличными. «У всех разные потребности, состав семьи, комфортный уровень потребления, — сказал он в беседе с "Газетой.ru", — но если исходить из прожиточного минимума, то это около 5 тысяч рублей на человека. Причем, купюры должны быть небольших номиналов».

При этом лучше обзавестись наличными заранее, не дожидаясь перебоев связи. Во время последних отключений в Петербурге сообщений об остановке работы банкоматов не было, однако перед отключениями связи в Москве 9 мая «Сбер» предупреждал клиентов о возможных сбоях в работе некоторых банкоматов и терминалов оплаты. Аналогичное сообщение приходило так же и столичным клиентам ВТБ, писал РБК.