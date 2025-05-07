Пишут, что на праздниках в Москве не будет работать интернет? Что об этом известно? А как будет в Петербурге?

На протяжении последних дней в столице наблюдаются перебои с мобильным интернетом. Некоторые проблемы отмечали также и пользователи из Петербурга. Что известно прямо сейчас?
Что происходит?
Днем 5 мая москвичи и жители Подмосковья столкнулись с отключениями мобильной связи. Как сообщало издание «Газета.ru» со ссылкой на сервис по отслеживанию сбоев Downdetector сообщало, что тысячи клиентов мобильных операторов жаловались на проблемы.
Позднее Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) отправила мобильным пользователям СМС-рассылку, где сообщала о причинах неполадок. Служба сообщила, что отключения связаны с вопросами безопасности.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Цитата по «Газета.ru»:
Возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий.
Позднее, в ночь на 7 мая, издание «Фонтанка» написало о массовых сбоях связи в Петербурге и Ленинградской области. При этом журналисты со ссылкой на все тот же Downdetector отмечали, что наибольшие проблемы возникли у пользователей T2, Yota, Мегафон и МТС.
Дальше отключения продолжатся?
Утром 7 мая стало известно о том, что отключения мобильной связи продолжатся и в ближайшие дни. «В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Приносим извинения за неудобства. Рекомендуем воспользоваться Wi-Fi», — приводит издание «Комсомольская правда» текст рассылки МТС.
Пресс-служба мэрии Москвы
Цитата по изданию Lenta.ru:
Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета.
По мнению Дениса Кускова, глава агентства TelecoDaily, в Петербурге сопоставимых со столицей ограничений связи ждать не стоит. «Я думаю, что будут временные ограничения по типу транспортных в центральных районах города, но это по понятным причинам безопасности целесообразно. Но как в Москве, скорее всего, не будет», — сказал собеседник редакции.
Как сообщает издание «Деловой Петербург», власти города сообщили о том, что какие-то региональные ограничения связи в дни празднования Для Победы не ожидаются. Относительно федеральных мер в Смольном переадресовали журналистов в пресс-службы мобильных операторов. Однако последние на запросы журналистов не ответили.
Впрочем, журналисты указывают, что косвенные свидетельства в пользу возможности отключений связи в Петербурге есть. Так, водителей предупредили о вероятных сложностях с оплатой парковки в центре 7—9 числа.
Какие у отключений могут быть последствия?
Помимо невозможности воспользоваться поиском, картами в смартфоне или мессенджерами (в столице уже шутят о возвращении в эпоху СМС) перебои с интернетом уже имеют целый ряд других последствий. Так, издание «Осторожно, Москва» сообщило о сбоях в работе сервисов доставки.
Также, говорилось о перебоях в работе банкоматов и терминалов оплаты картой в некоторых магазинах Москвы. О возможных перебоях в работе мобильного банкинга предупредил клиентов Сбер.
Также 7 мая издание Baza сообщило о том, что российские авиакомпании массово отменяют рейсы в Москвы и из нее. «Так, "Аэрофлот" отменил 52 рейса из Москвы и 54 — в столицу. В свою очередь, "Уральские авиалинии" отменили 18 рейсов. Также об отменах части рейсов 6 и 7 мая сообщили авиакомпании "Победа" и S7», — пишут журналисты.
Это привело к проблемам уже в аэропорту Пулково — из-за массового наплыва самолетов, перенаправленных их столицы в петербургский аэропорт столкнулся с резкой нехваткой аэропортового оборудования.
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