Пишут, что на праздниках в Москве не будет работать интернет? Что об этом известно? А как будет в Петербурге?

По мнению Дениса Кускова, глава агентства TelecoDaily, в Петербурге сопоставимых со столицей ограничений связи ждать не стоит. «Я думаю, что будут временные ограничения по типу транспортных в центральных районах города, но это по понятным причинам безопасности целесообразно. Но как в Москве, скорее всего, не будет», — сказал собеседник редакции.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», власти города сообщили о том, что какие-то региональные ограничения связи в дни празднования Для Победы не ожидаются. Относительно федеральных мер в Смольном переадресовали журналистов в пресс-службы мобильных операторов. Однако последние на запросы журналистов не ответили.

Впрочем, журналисты указывают, что косвенные свидетельства в пользу возможности отключений связи в Петербурге есть. Так, водителей предупредили о вероятных сложностях с оплатой парковки в центре 7—9 числа.