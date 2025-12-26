В Петербурге на Новый год ожидаются перебои с мобильным интернетом! Что об этом известно? Как работают бесплатные wi-fi точки?

Во время праздников в центре Петербурга могут возникнуть проблемы с мобильным интернетом, об этом горожан и туристов предупредили власти. Ранее возможные ограничения в дни новогодних каникул анонсировали в Ленобласти. К чему именно готовиться петербуржцам? Как работают городские точки бесплатного wi-fi? И, кстати, насколько часто жители города оказывались без интернета в этом году? Разбираемся в материале Собака.ru.
«Вполне возможно, что будет, скажем так, ограничения по сети "Интернет", мобильная связь будет работать. Возможно, [мобильная связь] немного замедлит свою работу», — такой прогноз на Новогоднюю ночь сделал Александр Равин, начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий.
По его словам, все это вероятно «непосредственно в зоне проведения мероприятий». Впрочем, напоминает «Интерфакс», к Новому году и Рождеству в Петербурге готовят порядка 300 мероприятий в разных районах города. Издание «Деловой Петербург» сообщает, что мобильный интернет в центре могут замедлить «на праздники».
При этом еще в середине декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что «с приближением новогодних праздников и в течение каникул» в связи с «возможными провокациями» будут применяться «вынужденные ограничения связи».
Как полагает Денис Кусков, руководитель аналитического агентства TelecomDaily, ограничения в той или иной форме возможны в течение всех праздников. Такого же мнения придерживается и Леонид Коник, главный редактор изданий группы компаний ComNews: «это весьма реально», — заключил он в комментарии для Собака.ru.
«Петербург среди лидеров»
«Сети LTE (проще говоря, связь 4G, — прим. ред.) отключались в Псковской, Ленинградской, Новгородской областях и в прошлом году, — вспоминает Денис Кусков, в беседе с Собака.ru, — но это были, скажем так, пробы пера. Понятно, что сейчас такие ограничения будут чаще и дольше».
По его словам, если сначала ограничения носили временный характер, к примеру во время объявления плана «Ковер» в Пулково, сейчас они уже могут быть значительно длиннее. «Для этого и стали придумывать белые списки, чтобы в целях безопасности можно было блокировать интернет на дни или даже недели», — говорит собеседник редакции.
«Проблемы с мобильным интернетом отмечались и в прежние годы в разных регионах, однако в 2025-м, по нашим данным, количество жалоб выросло, — рассказали в Собака.ru представители сервиса Detector404. — Одно из направлений нашей работы — анализ самоотчетов пользователей. Люди сообщают о проблемах в работе сайтов, сервисов или приложений, эти сообщения агрегируются, обрабатываются и отображаются в виде понятных графиков. С апреля Петербург среди лидеров по числу жалоб».
Администрация сервиса Detector404
В ответе на запрос Собака.ru:
«Мы фиксируем относительно высокое число жалоб на работу различных сервисов [в Петербурге], начиная с 03 апреля 2025-го. Эта ситуация в той или иной степени продолжается по настоящее время. На основании этих данных мы не можем утверждать, что мобильный интернет был отключен. Мы можем говорить, что в Петербурге значительно повышался фон сообщений на недоступность цифровых сервисов. На графике видны всплески: когда фиксируется более 300–500 жалоб — это говорит о каком-либо сбое».
«Можно комфортно смотреть видео в 480p»
Еще в ноябре на волне сообщений о проблемах с сетью Смольный опубликовал интерактивную карту точек доступа к бесплатному, общедоступному интернету.
«Сегодня в Северной столице действует уже более тысячи зон общественного wi-fi, — говорится на сайте Администрации города. — [Они есть] в парках, на остановках транспорта, на станциях метрополитена, в библиотеках, на территории популярных городских пространств… Для использования сервиса wi-fi "SPB_FREE" пользователям необходимо пройти простую процедуру идентификации через SMS-сообщение».
Журналисты Собака.ru посетили часть точек, указанных на карте в Центральном районе Петербурга. В ряде мест к анонсированной сети SPB_FREE подключиться так и не удалось. В частности, это касается точки на углу Невского и Владимирского проспектов. Телефон «видит» городскую сеть, но при попытке подключиться выскакивает ошибка. В ряде точек (в частности, в торговых центрах «Пассаж» и «Невский Центр») искомый wi-fi вообще не удалось обнаружить.
Зато сигнал вполне присутствует на углу 1-й Советской и Суворовского, правда, он довольно слабый — сайты открываются, но медленно; сообщения в мессенджерах отправляются по несколько секунд. Аналогичная ситуация в точке на углу Некрасова и улицы Восстания. При попытке измерить скорость с помощью сервиса «Интернетометр» исходящая скорость составляет чуть больше 3,5 Мбит в секунду. «Можно комфортно смотреть видео в 480p», — характеризует сервис возможности сети. Похожая ситуация на улице Рубинштейна — там скорость сети замерить не удалось вообще, как и открыть приложение для вызова такси.
Есть точки, где SPB_FREE не обнаруживается, но даже на улице можно подключиться к сети местных заведений (вероятно, именно такая возможность и имелась в виду составителями карты, впрочем, прямо это не проговаривается). К примеру, это получается сделать на углу Суворовского и 9-й Советской; на улице Восстания, 20, а также на углу Некрасова и Литейного. Сеть там сравнительно стабильная и высокоскоростная. Даже на улице «Интернетометр» уверяет пользователя: «можно комфортно смотреть видео в 2К/4К». Впрочем, это не решает главной проблемы: чтобы найти точку доступа, необходимо сначала открыть карту, а это не так просто. Ни разу, подключившись к SPB_FREE, загрузить ее не удалось — не хватало скорости сети.
«Рекомендуем заранее скачивать электронные билеты»
Даже если мобильный интернет будет отключен на протяжении значительной части праздников, это не приведет к остановке сферы услуг, говорят эксперты. «Компании уже к счастью подстроились», — говорит в беседе с Собака.ru Денис Кусков из TelecomDaily.
«Огромное количество торговых точек исторически подключали кассы и POS-терминалы через сотовые сети. Но с началом отключений мобильного интернета многие ретейлеры перешли на проводное интернет-соединение», — соглашается Леонид Коник из ComNews.
Тем не менее ряд мер предосторожности все же принять стоит, о чем предупреждают эксперты и различные городские издания. Ранее в этом году Собака.ru уже публиковала список рекомендаций на случай отключения интернета. Кратко пересказываем основные пункты.
1. Обзаведитесь наличными
«У нас на Караванной глушат сильно, поэтому шерим свой wi-fi, [чтобы гости могли войти в банковское приложение]», — рассказали Собака.ru в грузинской рюмочной «Мата Тара». Так поступают во многих заведениях, однако следует быть готовыми, что так произойдет далеко не везде. Следовательно, стоит иметь запас наличных — ранее эксперты советовали сумму в 5–7 тысяч рублей.
2. Найдите скидочные карты
Многие сегодня пользуются приложениями-кошельками для электронных копий дисконтных карт. В условиях отключения мобильного интернета такие сервисы могут оказаться недоступны, и пользователь может остаться без скидки, на которую очень рассчитывал.
3. Заранее купите и распечатайте билеты
«В Севкабель Порту для гостей на постоянной основе действует бесплатный wi-fi. В период повышенной нагрузки, включая праздничные дни, мы рекомендуем заранее скачивать или распечатывать билеты, сохранять скриншоты QR-кодов и важной информации, а также предусмотреть альтернативные способы оплаты», — рассказали Собака.ru в пресс-службе Севкабель Порта.
Аналогичный совет дали и в пресс-службе проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». «Каток, билетные кассы, "Сообщество" продолжат работать в обычном режиме. На острове также действует бесплатный wi-fi для посетителей, но рекомендуем заранее скачивать электронные билеты на телефон, чтобы не тратить время перед входом на каток», — сообщили собеседники редакции.
4. Скачайте карты себе на смартфон
Крупные сервисы онлайн-карт дают скачать схемы к себе на устройство. Инструкции для скачивания можно найти на сайтах сервисов (для «Яндекс.Карт» оно находится здесь, а для «2ГИС» — по этой ссылке). Для гарантии можно обзавестись также бумажной картой. Туда же можно нанести несколько наиболее важных для вас точек wi-fi (помня, что слишком сильно на них рассчитывать не стоит).
5. Не рассчитывайте на то, что в любой ситуации можно вызвать такси
Привычная схема, когда такси можно вызвать из любого места до любой точки, вовсе не обязательно сработает в условиях ограничений связи. На всякий случай стоит сохранить себе номер для вызова машины по телефону.
Редакция направила запросы в комитет Цифрового развития Ленобласти и комитет по информатизации и связи Петербурга, но к моменту публикации не получила ответов
Редакция также запросила мобильных операторов «Большой четверки», но представители компаний отказались от комментариев
Текст: Константин Крвлов при участии Дарьи Павлюкевич
