В Петербурге на Новый год ожидаются перебои с мобильным интернетом! Что об этом известно? Как работают бесплатные wi-fi точки?

«Вполне возможно, что будет, скажем так, ограничения по сети "Интернет", мобильная связь будет работать. Возможно, [мобильная связь] немного замедлит свою работу», — такой прогноз на Новогоднюю ночь сделал Александр Равин, начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий.

По его словам, все это вероятно «непосредственно в зоне проведения мероприятий». Впрочем, напоминает «Интерфакс», к Новому году и Рождеству в Петербурге готовят порядка 300 мероприятий в разных районах города. Издание «Деловой Петербург» сообщает, что мобильный интернет в центре могут замедлить «на праздники».

При этом еще в середине декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил, что «с приближением новогодних праздников и в течение каникул» в связи с «возможными провокациями» будут применяться «вынужденные ограничения связи».

Как полагает Денис Кусков, руководитель аналитического агентства TelecomDaily, ограничения в той или иной форме возможны в течение всех праздников. Такого же мнения придерживается и Леонид Коник, глав­ный ре­дак­тор из­да­ний груп­пы ком­па­ний ComNews: «это весьма реально», — заключил он в комментарии для Собака.ru.