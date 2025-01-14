Вечер глобального сбоя Рунета: в России перестали работать многие интрнет-ресурсы! Почему и как долго это может происходить?

Почему тогда могли возникнуть проблемы с сайтами российских компаний и государственных структур?

Здесь есть три варианта ответа. Первый — есть не нулевой шанс, что часть данных этих компаний может все еще находиться не в России, на заграничных серверах, доступ к которым по тем или иным техническим причинам на время пропал. Хотя, конечно, это довольно маловероятно, ведь все государственные структуры по закону обязаны использовать отечественные облачные сервисы для хранения информации (то есть облачные хранилища Сбера, МТС и так далее).

Второй вариант — возможно, отрабатываются методы борьбы с сервисами обхода блокировок. Специальное оборудование, которое используется для борьбы с такими системами, определяет трафик, который идет через средства обхода блокировок, и автоматически блокирует его (вне зависимости от того, что именно за данные передаются). И здесь есть важная особенность, значительная часть крупных компаний используют внутрикорпоративные сети.

Проще говоря, когда вы открываете сайт какой-то крупной транспортной компании, то запрос от вашего компьютера на сервер этой компании идет по общему интернету. Однако этот сайт в ответ на ваш запрос берет информацию из своей базы данных уже по внутренней сети компании (это нужно, чтобы бороться со внешними угрозами). Эти сети могут распознаваться оборудованием как средства обхода блокировок.

Наконец, третий. Есть такая штука, как DNS-сервера. На них не хранятся данные, на них расположена только одна вещь: информация о том, где найти тот или иной домен. То есть когда ты вводишь в адресной строке запрос, условно «google.com», то он сначала летит не на сам сервер Google, а сперва на DNS-сервер, который говорит, на каком IP-адресе лежит сервер, способный тебе ответить. После этого только тебя перенаправляют на Google.com. Если DNS-сервера вырубить, то действительно может рухнуть весь интернет (вернее, компьютеры просто не будут знать, где искать нужные сайты). У этой версии, кстати, есть подтверждение — мои коллеги во время сбоя с помощью специальных программных инструментов пытались получить доступ непосредственно к IP-серверам, и те отвечали, а вот, открывая через DNS-сервер, коллеги ответа получить не могли.