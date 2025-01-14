Вечер глобального сбоя Рунета: в России перестали работать многие интрнет-ресурсы! Почему и как долго это может происходить?

Вечер вторника, 14 января, отмечен глобальным сбоем российского сегмента интернета. Около 17 часов перестали работать сервисы и открываться сайты таких крупных компаний, как Сбер, РЖД, МТС. Также оказались недоступны сайты «Госуслуг», «Ростелекома» и «Почты России». При этом в ходе сбоя продолжал работать мессенджер Telegram. Как такое возможно? Может ли сбой повториться? Об этом Собака.ru на условиях анонимности согласился рассказать специалист в области облачных технологий.
Что произошло?
Суть в чем, глобальные компании, такие как Google, Amazon или Meta* предоставляют огромному количеству компаний услуги по облачному хранению данных. Их дата-центры обслуживают огромное число компаний. В случае, если компьютеры в России, по тем или иным причинам не могут получить доступ к IP этих серверов, на них также не работают и сервисы компаний, которые пользуются этими серверами для хранения своих данных.
Почему тогда могли возникнуть проблемы с сайтами российских компаний и государственных структур?
Здесь есть три варианта ответа. Первый — есть не нулевой шанс, что часть данных этих компаний может все еще находиться не в России, на заграничных серверах, доступ к которым по тем или иным техническим причинам на время пропал. Хотя, конечно, это довольно маловероятно, ведь все государственные структуры по закону обязаны использовать отечественные облачные сервисы для хранения информации (то есть облачные хранилища Сбера, МТС и так далее).
Второй вариант — возможно, отрабатываются методы борьбы с сервисами обхода блокировок. Специальное оборудование, которое используется для борьбы с такими системами, определяет трафик, который идет через средства обхода блокировок, и автоматически блокирует его (вне зависимости от того, что именно за данные передаются). И здесь есть важная особенность, значительная часть крупных компаний используют внутрикорпоративные сети.
Проще говоря, когда вы открываете сайт какой-то крупной транспортной компании, то запрос от вашего компьютера на сервер этой компании идет по общему интернету. Однако этот сайт в ответ на ваш запрос берет информацию из своей базы данных уже по внутренней сети компании (это нужно, чтобы бороться со внешними угрозами). Эти сети могут распознаваться оборудованием как средства обхода блокировок.
Наконец, третий. Есть такая штука, как DNS-сервера. На них не хранятся данные, на них расположена только одна вещь: информация о том, где найти тот или иной домен. То есть когда ты вводишь в адресной строке запрос, условно «google.com», то он сначала летит не на сам сервер Google, а сперва на DNS-сервер, который говорит, на каком IP-адресе лежит сервер, способный тебе ответить. После этого только тебя перенаправляют на Google.com. Если DNS-сервера вырубить, то действительно может рухнуть весь интернет (вернее, компьютеры просто не будут знать, где искать нужные сайты). У этой версии, кстати, есть подтверждение — мои коллеги во время сбоя с помощью специальных программных инструментов пытались получить доступ непосредственно к IP-серверам, и те отвечали, а вот, открывая через DNS-сервер, коллеги ответа получить не могли.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из компаний-мобильных операторов, сбой может быть связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) от Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. По словам собеседника редакции, сбой 14 января похож на тот, с которым Рунет столкнулся 30 января 2024 года. «Проблемы тогда были связаны с набором расширений протокола DNS – DNSSEC. Он призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак», — говорится в тексте издания. Кроме того, генеральный директор RUVDS Никита Цаплин подтвердил изданию, что проблема затронула всех, кто работал через российских операторов связи с ТСПУ.
Почему тогда работает Telegram?
Все просто, мессенджер Telegram не использует популярные сетевые протоколы. Его способ обмена данными между серверами и устройством работает несколько иначе, нежели у 99% интернета. Соответственно, вне зависимости от того, почему устройства в России потеряли доступ к большому количеству сервисов и сайтов, Telegram [проблема не затронула]. Ведь наши компьютеры, грубо говоря, ходят [к нему] немножко другой дорогой... которой проблемы не коснулись.
Как долго могут длиться такие неполадки?
Ну вот, примерно в 18 часов Роскомнадзор заявил, что доступ к сети постепенно восстанавливается. В целом все зависит от причин сбоев. Если речь о том, что тестировались способы борьбы со средствами обхода блокировок, то, грубо говоря, все продолжается, пока испытания не завершатся и не будет собрано достаточное количество данных, в том числе о причинах того, почему упали все остальные сервисы и сайты.
Пресс-служба Роскомнадзора
Цитата по сайту «Российской Газеты»:
Установлено кратковременное нарушение связности. Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования
Может ли такое повториться?
Опять же все зависит от того, почему именно произошел сбой. Если речь идет об испытаниях средств борьбы с сервисами обхода блокировок, то да [подобные сбои будут продолжаться], пока система не будет работать так, чтобы внешние сервисы блокировались, а российские — нет. Тогда мы окажемся несколько в иных условиях...
*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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