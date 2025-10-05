Продажи Лабубу на маркетплейсах обвалились почти на 40 % за месяц

По данным пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, «в сентябре по сравнению с августом падение продаж продолжилось: по обороту — на 52%, в натуральном выражении — на 38%».

В августе 2025 года, впервые с появления Лабубу на витрине онлайн-ретейлера, аналитики зафиксировали снижение продаж на 52% по сравнению с июлем до 457 млн рублей, а средний чек уменьшился на 18%, сообщает ТАСС.

Отмечается, что интерес к Лабубу оказался кратковременным. Подобные трендовые игрушки появлялись и раньше, но их популярность сохранялась лишь несколько сезонов.

«В целом интерес к таким новинкам стал сиюминутным. Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги — всего один. Прогнозировать, какой тренд завирусится следующим, сложно. Сейчас наблюдаются попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но их популярность пока невелика. Одно можно сказать точно: новые тренды будут столь же скоротечными, как Лабубу с "брейнротами"», — подчеркнули аналитики компании Wildberries и Russ.

Ранее мы рассказывали, что в России могут запретить Лабубу.