Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Продажи Лабубу на маркетплейсах обвалились почти на 40 % за месяц

В сентябре 2025 года объем продаж игрушки Лабубу на маркетплейсах снизился почти на 40 % по сравнению с августом.

charnsitr / Shutterstock.com

По данным пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ, «в сентябре по сравнению с августом падение продаж продолжилось: по обороту — на 52%, в натуральном выражении — на 38%».

В августе 2025 года, впервые с появления Лабубу на витрине онлайн-ретейлера, аналитики зафиксировали снижение продаж на 52% по сравнению с июлем до 457 млн рублей, а средний чек уменьшился на 18%, сообщает ТАСС.

Отмечается, что интерес к Лабубу оказался кратковременным. Подобные трендовые игрушки появлялись и раньше, но их популярность сохранялась лишь несколько сезонов.

«В целом интерес к таким новинкам стал сиюминутным. Например, знаменитые гуси-"обнимуси" продержались пару сезонов, а Хагги-Вагги — всего один. Прогнозировать, какой тренд завирусится следующим, сложно. Сейчас наблюдаются попытки заменить Лабубу куклами Фаглерами или Вакуку, но их популярность пока невелика. Одно можно сказать точно: новые тренды будут столь же скоротечными, как Лабубу с "брейнротами"», — подчеркнули аналитики компании Wildberries и Russ.

Ранее мы рассказывали, что в России могут запретить Лабубу.

Весь мир помешался на лабубу! Как плюшевые монстры завоевали TikTok и сумки «Биркин»? Что стоит за этой модой?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: