В России могут запретить Лабубу

Изучать «острозубых милых монстриков» собираются в разрезе сопроводительной документации, а также проводя лабораторные исследования по критериям безопасности и качества, в том числе «шарниров и других элементов игрушек». Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Лабубу — веселая девочка-эльф, которая любит приключения. И хотя она и считается монстром, в действительности персонаж заявляется не злым», — отметили в Роскачестве. Там подчеркнули, что по опыту прошлых подобных исследований, Лабубу «могут продаваться не как детские игрушки, а в качестве сувенирной продукции» (последняя не предназначена для детских игр), как было, например, с Хагги-Вагги.

«Если говорить о продаже этих игрушек в России, надо посмотреть, есть ли у них дистрибьютор, каким способом они попадают в Россию. Мы делали контрольную закупку. На игрушках нет ни единого слова по-русски и даже знак маркировки стоит не нашей страны. Поэтому, очевидно, здесь имеются проблемы с продажей данных игрушек», — говорила ранее РИА «Новости» первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

В Россию пришла мода на Лабубу — китайские плюшевые брелоки. TikTok и YouTube полнятся рилсами с распаковкой популярных игрушек. Звезды и блогеры-миллионники крепят этот неожиданный аксессуар к своим люксовым вещам. Что происходит? Это просто еще один тренд, который проживет неделю? Или к этой моде не стоит относиться слишком легкомысленно? Разбираемся в материале Собака.ru.