Весь мир помешался на лабубу! Как плюшевые монстры завоевали TikTok и сумки «Биркин»? Что стоит за этой модой?

«Да, меня тоже не могла обойти Лабубу-мания!» — восторженно говорит молодая девушка на видео в YouTube, после этого она с шумом рвет упаковку и достает оттуда серого плюшевого монстра, которого можно повесить на сумку.

Такой контент сегодня переполняет видео-сервисы. В одном только TikTok количество постов с хэштегом #labubu на середину мая подбирается к 1,5 млн. В официальном магазине значки и фигурки Лабубу стоят от 9 до более чем 100 евро. В России цены могут достигать десятков тысяч.