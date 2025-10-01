Реальна ли угроза утечек данных из Telegram, страх смерти и отравление в 2018 году — главное из интервью Павла Дурова

О школе

В 11 лет мне представилась возможность поступить в экспериментальную школу в Петербурге, где я тогда жил. Для этого нужно было пройти серьезный отбор. Идея школы заключалась в том, чтобы попытаться загрузить как можно больше информации в мозг подростка с упором на математику и иностранные языки…. [В программе] было минимум четыре иностранных языка. Были такие предметы как биохимия, психоанализ, эволюционная психология… Этот опыт многому меня научил.

[Очень хорошо], что я попал [в этот класс], ведь [до этого] меня постоянно выгоняли из других школ. У меня было хорошо со всеми предметами, но не с поведением. В начале 1990-х [в российских школах] была оценка за поведение (не знаю, может и сейчас есть). А с поведением у меня всегда было плохо — я бросал вызов учителям, указывая на их ошибки. Мне очень повезло, что это сошло мне с рук и я в итоге попал в школу, где спорить с учителями было не то, чтобы нормальным, но хотя бы допустимым…

Впрочем, у этому моменту мне уже было довольно скучно. Каждый подросток в определенный момент подходит к экзистенциальному кризису. Она задает себе вопрос — в чем смысл жизни? Что я здесь делаю? Тогда, раз уж я все равно хожу в школу, я решил, почему бы не сделать что-то невозможное, почему бы не стать лучшим учеником, не получить лучший балл по каждому из предметов. Это меня заняло на какое-то время. Это было невероятно сложно — времени катастрофически не хватало, даже если учиться постоянно и больше ничего не делать. Этого все равно не хватало, чтобы сделать все домашние задания и подготовиться ко всем контрольным. По итогу я стал использовать перемены, но добился того, чего хотел — я получил отличные оценки по всем предметам и на какое-то время стал счастлив.