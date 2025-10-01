Реальна ли угроза утечек данных из Telegram, страх смерти и отравление в 2018 году — главное из интервью Павла Дурова

Павел Дуров дал, вероятно, самое подробное интервью за всю свою жизнь! Вечером 30 сентября на канале популярного американца блогера Лекса Фридмана (кстати, тоже уроженца СССР) появилась 4,5-часовая запись беседы с основателем Telegram и VK. Так, самый известный IT-предприниматель из России подробно рассказал о том, как создавался «ВКонтакте», какую роль в этом сыграл Николай Дуров. Кроме того, Павел вспомнил о своих школьных годах, поделился прогнозами относительно будущего Bitcoin и впервые обнародовал информацию о том, как в 2018 году пережил отравление. Пересказываем самые важные фрагменты интервью!
О школе
В 11 лет мне представилась возможность поступить в экспериментальную школу в Петербурге, где я тогда жил. Для этого нужно было пройти серьезный отбор. Идея школы заключалась в том, чтобы попытаться загрузить как можно больше информации в мозг подростка с упором на математику и иностранные языки…. [В программе] было минимум четыре иностранных языка. Были такие предметы как биохимия, психоанализ, эволюционная психология… Этот опыт многому меня научил.
[Очень хорошо], что я попал [в этот класс], ведь [до этого] меня постоянно выгоняли из других школ. У меня было хорошо со всеми предметами, но не с поведением. В начале 1990-х [в российских школах] была оценка за поведение (не знаю, может и сейчас есть). А с поведением у меня всегда было плохо — я бросал вызов учителям, указывая на их ошибки. Мне очень повезло, что это сошло мне с рук и я в итоге попал в школу, где спорить с учителями было не то, чтобы нормальным, но хотя бы допустимым…
Впрочем, у этому моменту мне уже было довольно скучно. Каждый подросток в определенный момент подходит к экзистенциальному кризису. Она задает себе вопрос — в чем смысл жизни? Что я здесь делаю? Тогда, раз уж я все равно хожу в школу, я решил, почему бы не сделать что-то невозможное, почему бы не стать лучшим учеником, не получить лучший балл по каждому из предметов. Это меня заняло на какое-то время. Это было невероятно сложно — времени катастрофически не хватало, даже если учиться постоянно и больше ничего не делать. Этого все равно не хватало, чтобы сделать все домашние задания и подготовиться ко всем контрольным. По итогу я стал использовать перемены, но добился того, чего хотел — я получил отличные оценки по всем предметам и на какое-то время стал счастлив.
О брате Николае Дурове
Почти всему, что я знаю, я научился у брата. Когда мы были еще детьми, мы спали в одной комнате — кровати стояли в метре друг от друга. Я постоянно его донимал вопросами: спрашивал про динозавров, галактики, черные дыры и неандертальцев — про все что было на уме. Он был моей википедией в те времена, когда у нас не было интернета.
Он уникальный вундеркинд, наверное один на миллиард. Он начал читать, кажется, в три года… Уже к 6 годам он читал сложнейшие книги по астрономии. Иногда, когда люди видели его, читающим эти книги в общественных местах (вроде автобуса или метро), они критиковали маму. Ее спрашивали, зачем она издевается над ребенок,м давая ему такие книги, ведь, мол, очевидно, что он толком ничего не понимает. Ведь там сложные формулы, которые, мол, они даже сами не понимают.
Однако [на самом деле] Николай уже тогда как губка впитывал знания. У него была жажда к информации. Он был источником всевозможных удивительных фактов, всего полезного и вдохновляющего… При этом он невероятно скромный и добрый, чего, думаю недостает многим людям.
О создании «ВКонтакте» (Подробно!)
Когда я поступил в СПбГУ, учиться мне было скучно — слишком просто. Я стал думать, чем бы заняться. Сначала я создал сайт для своего факультета, организовал процесс подготовки ответов на экзаменационные билеты и оцифровки лекций…
Я запустил сайт, куда выкладывал все эти материалы. Он быстро стал очень популярным. Потом я добавил форум, а через несколько лет расширил [ресурс] на другие вузы. Так число пользователей достигло десятков тысяч. Там были списки друзей, профили, блоги, и так далее. Проект выстрелил и, закончив университет, один из моих бывших одноклассников прочитал о моих успехах в главной деловой газете Петербурга. Он спросил меня: «Ты пытаешься сделать русский Facebook*?»
Я спросил, что это? Мы встретились — он закончил американский университет — он показал мне Facebook*. Я подумал: «Вау! У меня есть такие технологии, но полезно знать, от чего нужно избавиться, чтобы масштабироваться и привлечь миллионы пользователей».
В итоге я запустил сайт, который получил название «ВКонтакте» или VK. Я изначально хотел решить свою проблему — в том году я как раз выпустился и хотел оставаться в контакте с бывшими однокурсниками. Ну и, конечно, как любой 20-летний я хотел знакомиться с симпатичными девушками…
Как вообще мне было начать что-то настолько масштабное, когда у меня не было опыта создания проектов такого уровня? Ведь раньше я использовал готовые решения, а тут хотелось сделать все с нуля. И я позвонил брату — он тогда был на постдоке в Германии, в Университете Макса Планка. Я спросил его, мол с чего начать? Он ответил — сделай, мол, модуль авторизации пользователей. Просто сделай так, чтобы можно было залогиниться и войти, а не долго регистрироваться… Это был лучший совет в моей жизни. Он сработал идеально!
Я начал делать сайт и не успел оглянуться как там уже появились фотоальбомы, личные сообщения, гостевая книга, которую мы назвали «стеной»… У меня тогда была девушка и я сказал ей, что надо как-то собрать данные обо всех российских школа и университетах со всеми их подразделениями. Она потрудилась, собирая всю эту информацию в интернете, даже писала письма в сами университеты с вопросом, а какие у них сейчас есть факультеты, обращался в Минобразования. Мы тогда вообще делали то, что было очень необычно для своего времени, причем весь первый год я был единственным сотрудником компании.
О том, возможны ли утечки данных в Telegram
При попытке получит доступ к любому серверу в любом из наших дата-центров [злоумышленника ждет разочарование] — все зашифровано. Можно вытащить все жесткие диски и анализировать их, но ничего не получить.
Все зашифровано так, что расшифровать невозможно. Для нас это было очень важно, поэтому мы можем с уверенностью сказать, что у нас ни разу не было каких-либо утечек данных в Telegram: ни личных сообщений, ни, скажем, списков контактов.
О том, как сейчас обстоит дело с разбирательством во Франции
Во Франции есть такая должность, называется следственный судья. Думаю, не во многих странах есть такое. Это значит, что я не под судом, а идет следствие и во Франции вопросы задает не полиция или прокурор, их задает судья, который больше похож на прокурора… Но он именуется судьей, и это затрудняет апелляцию.
Если, скажем, [судом] ограничены страны, куда ты можешь ездить, на обжалование уйдет куча времени. Хотя само следствие [в отношении Telegra,] вообще не должно было начинаться. Это абсурдный и вредный способ решения такой сложной задачи как регулирование соцсетей!
Это не тот инструмент, поэтому мы возражали и обжаловали само начало следствия — вроде бы это было в прошлом году — нам до сих пор не сообщили дату слушания по апелляции. Процесс мучительно медленный…
О возможности закрытия Telegram
Мне кажется французское правительство проигрывает эту битву, сама эта битва неправильная. Чем сильнее на меня давят, тем упорнее и непоколебимее я становлюсь. Думаю я доказал это за последние несколько месяцев, когда были попытки использовать мою ситуацию, то что я застрял во Франции, и ко мне обращались с просьбами предпринять какие-то действия в других странах: заблокировать какие-то каналы, изменить принципы работы Telegram.
Я не только отказался, но и поведал об этом всему миру и поведал это всему миру. Более того, я продолжу это делать. [Буду рассказывать] о каждом случае, когда любое правительство попытается заставить меня что-то сделать.
Я скорее потеряю все, чем сломаюсь под давлением. Потому что если ты поддашься давлению и согласишься с чем-то принципиально неправильным, что нарушает права других людей, то сломаешься изнутри...
Даже если Telegram исчезнет — мне все равно. Это не все понимают, включая спецслужбы и правительства. Я буду в порядке. Я если меня посадят лет на 20 (что, давайте на чистоту, кажется мне нереальным) я лучше умру от голода и перезапущу всю игру, чем сделаю глупость.
О покушении в 2018-м
Я никогда не рассказывал об этом публично, ведь не хотел, чтобы люди паниковали. Особенно тогда, весной 2018-го. Мы тогда пытались привлечь средства для блокчейн проекта TON, работали с разными венчурными фондами, инвесторами. В тоже время пара стран пыталась заблокировать Telegram. Так что это был не лучший момент чтобы делиться чем-то связанным с моим личным здоровьем.
И все же это нелегко забыть. Я до этого никогда не болел, у меня идеальное здоровье, у меня очень редко болит голова или бывает кашель. Я не пью таблетки, ведь мне нужно. Это был единственный момент в жизни, когда мне казалось, что я умираю.
Я пришел домой, открыл дверь в арендованный таунхаус, где у меня был странный сосед, который что-то оставил у двери. Час спустя, когда я уже лег (а жил я тогда один), мне стало очень плохо. Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную, но по дороге ощутил, что тело стало отказывать: слух, зрение. Потом мне стало трудно дышать, все это сопровождалось острой болью. Сердце, желудок, сосуды — [везде были проблемы]. Я был уверен, что вот оно…
Промелькнула мысль, что у меня была хорошая жизнь, я сделал пару важных дел. Потом я рухнул на пол (правда этого я уже не помню). Очнулся на следующий день, когда уже было светло. Я не мог встать из-за дикой слабости. Я посмотрел на руки и тело, везде полопались сосуды — со мной такого никогда не было. Потом я не мог ходить две недели — сидел дома, решил не рассказывать команде, ведь я не хотел никого волновать…
После того как переживешь такое, ты думаешь, что как бы живешь бонусное время, что ты как бы уже давно умер и каждый новый день подарок.
О страхе смерти
В каком-то смысле да, приходится идти против инстинкта самосохранения. И это нелегко, мы все биологические существа, запрограммированные бояться смерти. Умирать никто не хочет.
Однако если взять и посмотреть на этот вопрос рационально ты живешь, а потом умираешь. В твоей жизни нет такого явления как смерть. Умирая, ты просто перестаешь ощущать.
Поэтому просто нужно спросить себя, стоит ли прожить жизнь в постоянном страхе смерти или же гораздо приятнее забыть об этом и жить так, чтобы стать невосприимчивым к этому страху. Но в то же время помнить, что смерть существует, чтобы каждый день имел значение.
Об отказе от алкоголя
Когда мне было 11, мой учитель биохимии дал мне книгу, которую сам же и написал. Называлась она «Иллюзия рая». В ней он описывал биологические и химические процессы, которые происходят в организме, когда принимаешь то или иное вещество. Речь там шла в основном о запрещенных препаратах, но алкоголь тоже был в списке того, что он рассматривает.
Так вот оказывается, что когда пьешь алкоголь, происходит процесс ведущий к тому, что клетки мозга парализуются. Они буквально становятся зомби, а потом на следующий день, когда веселье уже закончилось, некоторые клетки мозга отмирают и больше не восстанавливаются. Задумайся над этим. Если мозг — твой самый ценный инструмент на пути к успеху и счастью, зачем же его разрушать мимолетным удовольствием? Звучит абсурдно.
О депрессии
У меня обычно не бывает депрессии, не помню, когда бы за последние 20 лет я чувствовал нечто подобное… разве что, когда был подростком. Одна из причин — [когда мне плохо], я начинаю действовать.
Я определяю проблему, вижу решение и начинаю воплощать задуманное. Если вы застряли в круговороте переживаний о чем-то, ничего никогда не изменится. Люди часто совершают эту ошибку, решая: мол, мне нужно немного отдохнуть и восстановить силы. Это так не работает, ты получаешь силы, только делая что-то.
Если начнешь что-то делать, только тогда что-то произойдет. Ты чувствуешь мотивацию, вдохновение и потом в итоге делаешь что-то еще, чуть большее. Потом еще чуть-чуть… И, может быть, через пару лет ты чего-то добьешься.
О диете
С сахаром все просто — он вызывает привыкание. Чем больше сладкого ешь, тем больше хочется, и тем сильнее чувство голода. Если хочешь быть эффективным и здоровым, зачем вообще есть сахар?
Интервальное голодание, скажем, есть только в течение 6 часов и не есть 18 часов каждый день, привносит структурированности в твой день. Ты больше не будешь хотеть сладкого, ведь ты поймешь, что если ты его съешь, а потом не сможешь перекусить то ты [таким образом] просто сам себя наказываешь.
Я читал несколько книг о долголетии — по-моему все согласны с тем, что сахар вреден. При этом я не фанатик. Можно есть ягоды, фрукты — если они нужны организму. Но совершеннейшая неправда состоит в том, что взрослым или детям нужно сладкое.
Красное мясо я перестал потреблять лет 20 назад — ощущал тяжесть после него. Скорее всего, это индивидуальное. Мой метаболизм и пищеварительная система не согласны с приемом такой пищи. Поэтому обычно я ем морепродуктов всех видов и овощи — вот мой основной источник калорий.
О Bitcoin и личном богатстве
Я очень верил в Bitcoin почти с самого его появления. Первые несколько тысяч «монет» я купил в 2013 году. Я особо не парился — купил я их на локальном максимуме, примерно по 700 долларов за штуку. Просто закинул туда пару миллионов…
Когда на следующий год Bitcoin упал до 200—300 долларов многие начали мне сочувствовать… А я говорил мне, мол, все равно, я все равно не буду их продавать. Я верю в Bitcoin и верю, что деньги именно так и должны работать. Криптовалюту у тебя не конфискуют, ее не заблокируют на почве политики. Это идеальное средство обмена.
Я смог финансировать свой образ жизни за счет этих инвестиций. Некоторые думают, что, если я могу арендовать дорогие апартаменты или летать частными джетами, то это потому что я выкачиваю деньги из Telegram. Но это не так, Telegram — это убыточный проект лично для меня. Bitcoin — это то, что позволило мне держаться на плаву.
О меме с двумя стульями
Это загадка, с которой сталкиваются в российских тюрьмах. Метафорически она описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами.
Когда управляешь большим бизнесом или большой страной (а это очень похоже), порой сталкиваешься с дилеммой… Что делать: сделать ужасную вещь или другую не менее ужасную? Думаю, что правильный ответ на эту загадку — не делать ни того ни другого, переосмыслить сам вопрос, придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество, а потом использовать его, чтобы справиться со второй частью проблемы.
