Pop Mart выпустит мини-Лабубу для крепления на телефон

Запуск мини-версии намечен на следующую неделю. Компания ожидает, что этот шаг позволит удвоить годовую выручку.
Pop Mart, созданная в 2010 году в Пекине, к 2025 году может увеличить выручку до 30 миллиардов юаней (4,2 млрд долларов США), что вдвое превышает показатель прошлого года в 13 миллиардов юаней, сообщает South China Morning Post.
«Считаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет несложно. Если раньше фигурки Labubu обычно крепили к сумкам, то уже со следующей неделе их можно будет прикреплять и к телефонам», — отметил основатель и генеральный директор Pop Mart Ван Нин.
В первой половине 2025 года россияне потратили на покупку Лабубу почти 3,6 миллиардов рублей. 27 июня был зафиксирован рекорд: продано 480 тысяч игрушек на общую сумму 155 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического центра Platforma.
Напомним, плюшевых монстров, напоминающих плотоядных зайцев, создал гонконгский дизайнер Касинг Лунг в 2015 году. Эти персонажи вошли в его большую серию Monsters, вдохновленную европейской мифологией (сам Лунг вырос в Нидерландах).
В 2019 году корпорация Pop Mart, известная производством дизайнерских игрушек, начала выпускать плюшевые брелоки Лабубу. Через несколько лет творение Лунга стало вирусным в Интернете.
