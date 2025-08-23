Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Pop Mart выпустит мини-Лабубу для крепления на телефон

Запуск мини-версии намечен на следующую неделю. Компания ожидает, что этот шаг позволит удвоить годовую выручку.

Lesovaia Irina / Shutterstock.com

Pop Mart, созданная в 2010 году в Пекине, к 2025 году может увеличить выручку до 30 миллиардов юаней (4,2 млрд долларов США), что вдвое превышает показатель прошлого года в 13 миллиардов юаней, сообщает South China Morning Post. 

«Считаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет несложно. Если раньше фигурки Labubu обычно крепили к сумкам, то уже со следующей неделе их можно будет прикреплять и к телефонам», — отметил основатель и генеральный директор Pop Mart Ван Нин.

В первой половине 2025 года россияне потратили на покупку Лабубу почти 3,6 миллиардов рублей. 27 июня был зафиксирован рекорд: продано 480 тысяч игрушек на общую сумму 155 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического центра Platforma.

Весь мир помешался на лабубу! Как плюшевые монстры завоевали TikTok и сумки «Биркин»? Что стоит за этой модой?

Напомним, плюшевых монстров, напоминающих плотоядных зайцев, создал гонконгский дизайнер Касинг Лунг в 2015 году. Эти персонажи вошли в его большую серию Monsters, вдохновленную европейской мифологией (сам Лунг вырос в Нидерландах).

В 2019 году корпорация Pop Mart, известная производством дизайнерских игрушек, начала выпускать плюшевые брелоки Лабубу. Через несколько лет творение Лунга стало вирусным в Интернете.

Ранее мы рассказывали, что в России могут запретить Лабубу.

