Pop Mart выпустит мини-Лабубу для крепления на телефон

Pop Mart, созданная в 2010 году в Пекине, к 2025 году может увеличить выручку до 30 миллиардов юаней (4,2 млрд долларов США), что вдвое превышает показатель прошлого года в 13 миллиардов юаней, сообщает South China Morning Post.

«Считаю, что достичь 30 миллиардов юаней в этом году будет несложно. Если раньше фигурки Labubu обычно крепили к сумкам, то уже со следующей неделе их можно будет прикреплять и к телефонам», — отметил основатель и генеральный директор Pop Mart Ван Нин.

В первой половине 2025 года россияне потратили на покупку Лабубу почти 3,6 миллиардов рублей. 27 июня был зафиксирован рекорд: продано 480 тысяч игрушек на общую сумму 155 миллионов рублей, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического центра Platforma.