Более 150 фотографий и 12 лет истории: фонд «Антон тут рядом» и «Сеанс» покажут «Сокровенных людей». Куратор — Любовь Аркус

В параллельной программе — просветительские встречи: вечер и лекция куратора Любови Аркус с обсуждением экспозиции и ее социального значения, мастер-класс от фотографа Ирины Штрих, дискуссии «Новое об аутизме» и «Аутизм и искусство», а также выступление «Оркестра тут рядом» и творческая встреча с режиссером Борисом Хлебниковым. А так же кинопоказы с режиссерами и деятелями искусств и лекции ведущих психиатров фонда. Подробности станут известны позднее.

Напоминим, фонд «Антон тут рядом» впервые за 12 лет работы получил помещение в социальную аренду в Петербурге. Пространство ресурсного центра расположится в Московском районе Петербурга на Заозерной улице, рядом с Обводным каналом. Сейчас команда собирает средства для ремонта, покупки строительных материалов, открытия новой площадки и расширения программ помощи.

Выставка Ирины Штрих «Сокровенные люди. Антон и другие» открыта с 21 августа по 9 сентября в «лекторий’порт» на Кожевенной линии, 40Д.

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