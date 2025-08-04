Более 150 фотографий и 12 лет истории: фонд «Антон тут рядом» и «Сеанс» покажут «Сокровенных людей». Куратор — Любовь Аркус

Главные герои выставки — те, кто стоит за каждым портретом — режиссеры и авторы, люди с аутизмом, их родители, волонтеры и подопечные фонда «Антон тут рядом».
«Камера Иры не объективна. Ее оптика — сострадательна, прозорлива и ждет особого мига — мига появления настоящего, «сокровенного» человека», — говорят в фонде.
21 августа в пространстве Севкабеля «лекторий’порт» открывается фотовыставка работ Ирины Штрих «Сокровенные люди. Антон и другие». Хроника из более 150 кадров, снятых в разное время на многочисленных творческих площадках города, объединяет героев двух культурных институций: мастерскую «Сеанс» и благотворительный фонд «Антон тут рядом». На фотографиях — 12 лет истории фонда — события из жизни. Куратором и автором идеи выступила Любовь Аркус — основательница этих проектов, журнала «Сеанс», составитель самой полной энциклопедии культовых отечественных лент, киновед, режиссер, издатель и педагог (а также трехкратный лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!).
Снимки дополнят мультимедийные материалы — на экране покажут архивные записи: съемки за кадром, не вошедшие в фильм «Антон тут рядом» кадры. В центре выставочного пространства построят «гостиную», где соберут главные артефакты благотворительного фонда и журнала: кресла и вазы, столы, за которыми годами работали сотрудники фонда, призы кинофестивалей, плакаты и постеры. Дисклеймер: все можно трогать!
На выставке, среди самых известных персоналий, собраны портреты Алексея Балабанова, Ренаты Литвиновой, Федора Бондарчука, Льва Лурье и Майи Туровской, Бориса Хлебникова, Алишера Хамидходжаева, Константина Эрнста, Александра
Сокурова, Сергея Добротворского, Андрея Могучего и многих других.
В параллельной программе — просветительские встречи: вечер и лекция куратора Любови Аркус с обсуждением экспозиции и ее социального значения, мастер-класс от фотографа Ирины Штрих, дискуссии «Новое об аутизме» и «Аутизм и искусство», а также выступление «Оркестра тут рядом» и творческая встреча с режиссером Борисом Хлебниковым. А так же кинопоказы с режиссерами и деятелями искусств и лекции ведущих психиатров фонда. Подробности станут известны позднее.
Напоминим, фонд «Антон тут рядом» впервые за 12 лет работы получил помещение в социальную аренду в Петербурге. Пространство ресурсного центра расположится в Московском районе Петербурга на Заозерной улице, рядом с Обводным каналом. Сейчас команда собирает средства для ремонта, покупки строительных материалов, открытия новой площадки и расширения программ помощи.
Выставка Ирины Штрих «Сокровенные люди. Антон и другие» открыта с 21 августа по 9 сентября в «лекторий’порт» на Кожевенной линии, 40Д.
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