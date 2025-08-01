В Петербурге откроют первый Ресурсный центр по вопросам аутизма от фонда «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» впервые за 12 лет работы получил помещение в социальную аренду в Петербурге. Площадка появится в Московском районе Петербурга на Заозерной улице, рядом с Обводным каналом. Центр станет многофункциональным хабом по вопросам РАС — это 250 метров и 10 новых кабинетов, административных пространств, групп для сенсорных и коммуникативных занятий. Дизайн и инженерные решения бесплатно для фонда подготовили KIDZ studio и Архитектурное бюро Nowadays.

И сейчас команда фонда открывает сбор средств для ремонта, покупки строительных материалов, открытия новой площадки и расширения программ помощи.

Ресурсный центр «Антон тут рядом» будет реализовывать программы обучения родителей, помогать в составлении образовательного маршрута и трудоустройства, предоставлять детям, подросткам и взрослым с РАС доступ к необходимым услугам узкопрофильных специалистов бесплатно — это единственный центр в городе, где это будет возможно. Помощь в Ресурсном центре каждый год смогут получать до 10 000 семей из разных городов России. В центре будут использовать научно доказанные практики, рекомендованные клиническими рекомендациями Минздрава и экспертным советом проекта, а также индивидуальный подход.

ABA-терапия, PECS, коммуникативные группы, образовательные курсы о РАС и инклюзии, консультационная служба и психологическая помощь — Ресурсный центр «Антон тут рядом» объединит лучших специалистов в сфере аутизма в России и человекоцентричный подход.

«Первые слова аутичного ребенка, первый друг, первая прогулка без мамы. Каждый маленький, но самостоятельный шаг для ребенка с аутизмом — начало долгого пути к будущему, полному поддержки, реализации талантов и полноценной жизни в обществе. Вместо одиночества, изоляции в психоневрологических интернатах и недоступности программ трудоустройства. Прямо сейчас мы строим новую площадку в Санкт-Петербурге — Ресурсный центр. На самом деле вместе мы строим нечто намного больше — общество, открытое к людям с аутизмом», — рассказала директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Как и многие проекты фонда «Антон тут рядом», центр будет открыт для горожан и профессионального сообщества: в одном из помещений разместят магазин продукции инклюзивных мастерских, созданной художниками с РАС, в других — регулярно будут проходить лекции, встречи с экспертами и специалистами.