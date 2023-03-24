Налоговая приходит к крупным российским блогерам. Что происходит? Ждать ли новых дел?

Ожидаемая неожиданность

Хотя для широкой публики мартовские дела в отношении крупных блогеров стали сенсацией, сообщения о проверках в отечественной influence-индустрии периодически появлялись еще несколько месяцев назад. Так, в ноябре 2022 года Telegram-канал «Правдорубка» писал, об интересе налоговиков к двум крупным продюсерским центрам — WildJam, основанный лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ярославом Андреевым, и DidenokTeam (позже был приобрете VK Group), которые сотрудничают с ведущими российскими блогерами.

Уже после обысков у четы Чекалиных, журнал Forbes побеседовал с представителями крупных рекламных агентств столицы. Собеседники подтвердили журналистам, что в прошлом году получали запросы от налоговиков, которых интересовали контракты с блогерами за несколько последних лет. Да и сама Саша Митрошина еще в прошлом году признавалась в том, что ФНС предъявляла к ней претензии на 200 млн рублей, тогда она заявляла, что намерена выплатить все долг, так как «всегда работала в белую, без намерения обмануть государство». При этом, как писал Buiseness FM именно с этим спором мог быть связан отъезд блогерки в Дубай.

В свою очередь в Ассоциации блогеров и агентств предполагают, что правоохранители пристально наблюдают за индустрией уже долгое время. «Вероятно, налоговые службы начали "пристально изучать" доходы блогеров еще с 2018 года, — предположил в беседе с «Собака.ru» руководитель проектной группы агентства Blacklight, член Ассоциации Блогеров и Агентств Тимур Ахмедов, — Тогда ФНС России и Росфинмониторинг решили обмениваться информацией. Росфинмониторинг начал передавать ФНС данные о подозрительных операциях».

«Подходы к выявлению признаков искусственного дробления уже давно выработаны налоговыми органами, — добавляет юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Анна Васильева, — Дела в отношении блогеров вызывают широкий общественный резонанс, однако по своему характеру новыми или редкими не являются».