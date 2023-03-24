Налоговая приходит к крупным российским блогерам. Что происходит? Ждать ли новых дел?

В марте возбуждено сразу несколько уголовных дел в отношении крупных блогеров с сотнями тысяч подписчиков — их обвиняют в уклонении от налогов. В поле зрения органов попали Валерия Чекалина (ler_chek), Саша Митрошина (@alexandramitroshina). СМИ сообщают об интересе правоохранителей к «королеве марафонов» Елене Блиновской. Что происходит?! Могут ли прийти за новыми инфлюэнсерами? И как людям, зарабатывающим на соцсетях, обезопасить себя от внимания налоговой? Рассказываем в нашем материале.
7 марта, около полудня, по социальным сетям стало разлетаться видео обыска у одной из самых популярных российских блогерок Валерии Чекалиной (ler_chek). В январе 2023 году с более чем 10 млн подписчиков она занимала четвертую строчку в отечественном топе Instagram*. В тот же день стало известно, что Чекалина и ее муж Артем (также популярный блогер с 4 млн подписчиков) стали фигурантами уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму в 300 млн рублей.
Спустя полторы недели, 16 марта, журналисты сообщили, что на супругов возбудили еще одно дело — на этот раз о легализации средств, полученных преступным путем. Сейчас они находятся под запретом определенных действий — в частности им нельзя пользоваться телефоном и интернетом. По первому обвинению инфлюенсерке может грозить до трех лет лишения свободы, по второму — до семи.
Кейс Чекалиных сам по себе вызвал большой резонанс, но оказалось это было только начало. 21 марта Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении еще одной популярной блогерки Саши Митрошиной. Владелице блога более чем на 4 млн подписчиков также вменяют неуплату налогов — правоохранители полагают, что она недоплатила казне 120 млн рублей.
Буквально на следующий день, 22 марта, Telegram-канал Shot со ссылкой на свои источники сообщил, что правоохранители проверяют еще одну инфлюенсерку — Елену Блиновскую, которую называют «королеву марафонов» благодаря проведению так называемых марафонов желаний. Эту новость стали активно цитировать СМИ, однако позже сама Блиновская заявила журналистам, что у нее «все хорошо» и ни о каких проверках ей неизвестно. Впрочем она призналась, что в прошлом к ней неоднократно приходили из прокуратуры. «Каждый раз мы встречали их с полностью предоставленными документами. И ничего нам не могли сказать», — цитирует ее телеканал Рен ТВ.
Юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»:
«Предъявляемые в делах [Чекалиных и Митрошиной] претензии хорошо известны любым отраслям российского бизнеса, просто теперь очередь дошла и до блогеров. Оба дела возбуждены по обвинению в уклонении от уплаты налогов в результате так называемого дробления бизнеса, суть которого состоит в искусственном разделении бизнеса между несколькими лицами с целью применения упрощенной системы налогообложения (УСН), позволяющей уплачивать налоги в бюджет в меньшем размере.
Однако применение УСН доступно только тем предпринимателям, чей доход не превышает 251,4 млн руб. (применительно к 2023 году). В случае с искусственным дроблением бизнеса для сохранения возможности использования такой системы налогоплательщик, чей доход превышает лимит, использует подставных лиц, чтобы размер получаемого такими лицами по отдельности дохода от ведения бизнеса не превышал установленный лимит. Важным признаком искусственного дробления является отсутствие у него деловой цели, т.е. бизнес разделен между несколькими лицами, по сути осуществляющими одну и ту же деятельность, только с целью минимизации налогообложения».
Ожидаемая неожиданность
Хотя для широкой публики мартовские дела в отношении крупных блогеров стали сенсацией, сообщения о проверках в отечественной influence-индустрии периодически появлялись еще несколько месяцев назад. Так, в ноябре 2022 года Telegram-канал «Правдорубка» писал, об интересе налоговиков к двум крупным продюсерским центрам — WildJam, основанный лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Ярославом Андреевым, и DidenokTeam (позже был приобрете VK Group), которые сотрудничают с ведущими российскими блогерами.
Уже после обысков у четы Чекалиных, журнал Forbes побеседовал с представителями крупных рекламных агентств столицы. Собеседники подтвердили журналистам, что в прошлом году получали запросы от налоговиков, которых интересовали контракты с блогерами за несколько последних лет. Да и сама Саша Митрошина еще в прошлом году признавалась в том, что ФНС предъявляла к ней претензии на 200 млн рублей, тогда она заявляла, что намерена выплатить все долг, так как «всегда работала в белую, без намерения обмануть государство». При этом, как писал Buiseness FM именно с этим спором мог быть связан отъезд блогерки в Дубай.
В свою очередь в Ассоциации блогеров и агентств предполагают, что правоохранители пристально наблюдают за индустрией уже долгое время. «Вероятно, налоговые службы начали "пристально изучать" доходы блогеров еще с 2018 года, — предположил в беседе с «Собака.ru» руководитель проектной группы агентства Blacklight, член Ассоциации Блогеров и Агентств Тимур Ахмедов, — Тогда ФНС России и Росфинмониторинг решили обмениваться информацией. Росфинмониторинг начал передавать ФНС данные о подозрительных операциях».
«Подходы к выявлению признаков искусственного дробления уже давно выработаны налоговыми органами, — добавляет юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Анна Васильева, — Дела в отношении блогеров вызывают широкий общественный резонанс, однако по своему характеру новыми или редкими не являются».
Почему все это происходит?
В беседе с журналистами Forbes основатель продюсерского центра «ПЦ» Рустем Богданов назвал неуплату налогов «бичом современных блогеров». Сходную позицию в беседе с изданием озвучили и другие эксперты отрасли.
С этим согласна и Евгения Заинчуковская, старший налоговый юрист компании Tax Compliance.
«По моим наблюдениям, у блогеров довольно низкий уровень юридической грамотности, — рассказывает она «Собака.ru», — Они часто пренебрегают юридическими вопросами при планировании своей деятельности, что в конечном счете приводит к серьезным проблемам. Это касается и налогов».
При всем при этом «блогеры со "сверхдоходами"», являются для налоговых органов «потенциально перспективным источником пополнения бюджета», продолжает Анна Васильева из бюро «Качкин и партнеры». «Интерес налоговых органов к блогерам, в том числе, связан с высоким размером получаемых доходов, их публичностью», — добавляет она в беседе с «Собака.ru».
Это еще не конец?
Все опрошенные эксперты уверены, что после возбуждения дел в отношении Чекалиных и Митрошиной интерес правоохранителей к заработкам инфлюенсеров не иссякнет. «Учитывая, что механизм проверок уже запущен, вряд ли налоговые службы прекратят мониторить доходы блогеров», — полагает Тимур Ахмедов из Ассоциации блогеров и агентств.
Сейчас налоговики активно анализируют дела многих медийных личностей, соглашается Евгения Заинчуковская из Tax Compliance. Могу сказать, что сейчас налоговые органы активно собирают информацию по другим блогерам. Далее, скорее всего, в отношении этих лиц будет проводиться выездная налоговая проверка. И не исключено, что по материалам проверки будут возбуждаться новые уголовные дела. Так что в ближайшем будущем ожидается, что кейсов наподобие Лерчек или Митрошиной станет в разы больше», — добавляет она.
При этом в самой блогерской среде не особо охотно комментируют дела в отношении коллег. В ходе подготовки материала редакция обратилась за комментариями к владельцам целого ряда популярных аккаунтов в соцсетях, но они отказались от комментариев. «Не буду это комментировать, не интересно», — ответил один из собеседников, имеющий более полумиллиона подписчиков в Instagram*.
Как рассказала «Собака.ru» звезда Youtube и TikTok Виктория Портфолио все происходящее сильно повлияло на индустрию. «Многие задумались, — объясняет она, — Блогер — новая профессия, поэтому видимо многие блогеры думали, что всерьез их никто не воспринимает, на них не обратят внимание. Ведь к блогерству многие относились скептически. Это дало [блогерам] возможность делать все, что они хотят. Контроля не было, и некоторые блогеры перешли границы разумного. Сейчас же стало ясно, что в этой индустрии крутятся большие деньги, которые никак не контролируются. И государство решает эту проблему».
О чем следует помнить?
В текущих условиях медийным личностям следует «произвести аудит собственных рисков», — добавляет Анна Васильева из бюро «Качкин и партнеры». Она подчеркивает — блогеры должны помнить, что с точки зрения закона они являются предпринимателями со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, о которых инфлюенсер на старте своей карьеры мог даже не догадываться.
«Прежде всего, необходимо помнить о том, что налогооблагаемым является весь полученный предпринимателем-блогером доход от продажи товаров, работ или услуг: от продажи онлайн-курсов, вебинаров, товаров и от рекламы, от платной подписки на закрытые каналы. Донаты, полученные блогером, не облагаются налогом в том случае, если налогоплательщик ничего не предоставляет взамен донатов. Если же за взнос предоставляется, например, платный контент, то такие доходы также подлежат налогообложению», — резюмирует Васильева.
Внимательнее относиться к налоговому планированию блогерам советует и Евгения Заинчуковская из Tax Compliance. «Надо ответственно подходить к юридическому оформлению своей деятельности, — объясняет она, — Обращаться за консультациями к профессиональным специалистам, в том числе налоговым. Причем делать это своевременно. Следить за тем, как принимается оплата через интернет-эквайринг. Заранее сформировать "защитный файл", из которого будет понятна деловая цель применения специальных налоговых режимов, функции и риски участников проектной группы».
При этом она рассказала, что именно в первую очередь привлекает внимание правоохранителей. Так, подозрения налоговиков может вызвать ситуация, когда вся команда блогера применяет упрощенный режим налогового обложения. Не меньше сомнений вызывают ситуации, когда взаимоотношение инфлюенсера и его помощников никак не оформлены, а сами они не могут объяснить проверяющим, чем именно занимаются в проекте. Ну и, конечно, есть вероятность, что налоговая обратит внимание на тех блогеров, чья команда увеличивается всякий раз, когда выручка в очередной раз достигает лимита, свыше которого уже нельзя претендовать на упрощенное налогообложение.
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