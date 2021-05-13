Как 26-летняя блогерка Саша Митрошина зарабатывает сотни миллионов, написала две книги и основала собственную школу «Инсталогия»

Блогерка Саша Митрошина стала одной из первых публичных персон России, открыто говорящих о феминизме на миллионную аудиторию, — пять лет назад у большинства эта тема вызывала только скепсис. Сейчас у Саши 2,5 миллиона подписчиков, своя школа продвижения блога «Инсталогия» с оборотом в сотню миллионов рублей, две книги (вторая — «#Сашин фитнес» — только что появилась в магазинах), команда из 150 человек и инстаграмная квартира в «Москва-Сити».
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Рубашка, брюки и туфли Prada
Ты часто говоришь про поддерживающую атмосферу в семье, которая во многом тебе помогла. Откуда ты и кто твои родители?
Мой папа сейчас работает программистом, мама учится в магистратуре на психотерапевта. По образованию они инженеры — оба учились и познакомились в Петербурге, здесь же родилась моя старшая сестра. Так что моя семья зародилась в Петербурге — и да, родители всегда поддерживали мои интересы. Конечно, мы можем дискутировать на разные актуальные темы, но базовые права человека у нас никогда не оспаривались. Первые шесть лет жизни я провела в Петрозаводске — и с теплом вспоминаю родной город. Там я впервые поучаствовала в спортивных соревнованиях — пробежала 500 метров.
Как ты начала вести блог?
Мне хотелось делиться тем, что я делаю, рассказывать о своей жизни. Еще до того, как у меня появился интернет, я писала рассказы и давала их читать подружкам. А потом узнала, что в сети можно вести дневник, который будет доступен для чтения всем, и сразу подумала: «Это круто, мне нужно такое». В 12 лет зарегистрировалась на Diary.ru, там у меня было то ли 600, то ли 1000 подписчиков — по тем временам внушительное количество. Моя цель ведения блога с тех пор стала серьезнее — рассказывая людям что-то интересное, мне бы хотелось менять мир. Поэтому я пишу про феминизм, политику. Сейчас это, конечно, помогает мне повышать качество жизни — мое и моей семьи.
Ты окончила журфак МГУ. Успела поработать в журналистике?
Да, я три года работала на радио, вела и продюсировала эфиры. Мне нравилась интимность, атмосферность радио — ты что-то говоришь, а люди это моментально впитывают, сразу реагируют, присылая сообщения. Чем-то напоминает блогинг, не так ли? Также года четыре я писала обзоры гаджетов — это тоже было интересно. Что мне не нравилось, так это то, что в редакционной работе недостаточно свободы — есть начальник, он может править тексты, говорить, о чем писать. В этом ничего плохого нет, это снимает с тебя часть ответственности. Но я ответственности не боюсь, мне наоборот ее всегда хотелось. Поэтому в 2017 году я уволилась, выбрав блог.
Не страшно было уходить?
Очень страшно. Думала: «Как же так, я отучилась, даже окончила магистратуру по продюсированию». Но человек я решительный: походила три дня, побоялась и пошла к главному редактору увольняться. Сказала: «Ухожу быть блогером». В тот момент блог уже приносил мне до 200 тысяч в месяц, а в журналистике я зарабатывала 45 тысяч суммарно.
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Рубашка Prada
В какой момент ты поняла, что у тебя есть способности к предпринимательству?
Я, на самом деле, до сих пор не понимаю, что происходит. Раньше я думала, что не умею управлять, не знаю, как работать с командой. А недавно пошла учиться в крупную бизнес-школу. Слушала лекции и осознавала, что на каждую проблему, о которой говорит лектор, у меня есть прожитый опыт, какая-то жопа, которую мы прошли вместе с командой. Но мне до сих пор сложно поверить, что в моей команде 150 человек. Говорю себе: «Я ничего не знаю, ничего не умею», а мои проекты такие: «Мы для тебя какая-то шутка?». В любом случае, опыта ведения классического офлайн-бизнеса у меня нет, так что буду этому учиться.
Каким бизнесом ты хочешь заниматься?
Мечтаю открыть фитнес-клуб, танцевальную студию, кафе здорового питания, апарт-отель. Не факт, что я все это реализую. Но тут важно понимать, что весь мой успех основан на том, что я показываю людям свою жизнь. И она должна быть интересна, иначе никто не будет читать мой блог. Писать из состояния скуки или апатии сложно. Моя главная задача — поддерживать себя в ресурсном состоянии, заниматься захватывающими вещами. И еще я готова к тому, что в какой-то момент мне надоест так много времени уделять блогу — и тогда я смогу зарабатывать с помощью других своих проектов.
Ты зарабатываешь миллионы на «Инсталогии» — обучающей программе по созданию и продвижению блога. Тебя слушают десятки тысяч людей, очевидно, что не все они станут блогерами. Зачем ты это делаешь?
Мне просто нравилось быть блогером, я много об этом говорила, и люди заражались энтузиазмом. Но сейчас я работаю в первую очередь со специалистами-фрилансерами, которые хотят использовать блог как инструмент продаж. Инстаграм — самая выгодная точка входа на рынок. Я делаю акцент не на наращивании количества подписчиков, а на том, как добиться лояльности твоей, пусть небольшой, аудитории. Чтобы психолог, создатель сайтов или репетитор по английскому находил клиентов с помощью своей страницы.
Что тебе важно донести до слушателей?
Моя ключевая идея — всему можно научиться. Если у тебя что-то не получается, то либо ты не понимаешь, в каком направлении двигаться, либо не прикладываешь усилий. Я, например, научилась танцевать, хотя, когда выкладывала видео с танцами, мне писали «какой ужас», «ты бревно», «это не твое». Я на это не реагирую: чтобы заниматься чем-то, что нравится, мне не нужно разрешения других людей. Конечно, это неприятно, но не влияет на мои планы — я опираюсь в первую очередь на себя.
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Бадлон, шорты, туфли Miu Miu
Что сейчас актуально в Инстаграме, а что уже не работает?
Негативно воспринимаются все стандартные приемы продаж. Ничего, кроме насмешек, фразы вроде «мой курс по цене двух чашек кофе» уже не вызывают. Сейчас нужно делать все от души, говорить своими словами. Главный тренд — индивидуальность. Чтобы тебе доверяли, нужно каждый день вести блог как эксперт в своей теме, показывать свою работу и ее результаты. Так в момент продаж из штанов прыгать не придется. Мне кажется, блоги стало вести проще, люди поняли, что главное — это смыслы, а не сложный монтаж или игры. На первом плане — умение интересно рассказывать истории.
Чем отличаются эксперты твоего поколения?
Мне 26 лет, мое поколение не застало Советский Союз и толком не помнит 1990-е. У нас гораздо меньше условностей, мы гораздо меньше подвержены зависимости от авторитетов и встраиванию в систему. Если нас описать одной фразой, то мы — поколение «А что, так можно было?». Мы спокойно подвергаем сомнению старые ценности и установки. Для нас работа — это не обязательно «идти в офис», мы знаем гораздо больше вариантов. Бизнесмены постарше выглядят определенным образом, носят костюмы, они чуть больше похожи друг на друга. А поколение младше еще свободнее, они — суперские.
Ты много пишешь о спорте, недавно вышла твоя книга о домашних тренировках «#Сашин фитнес». С чего началось это увлечение и почему тебе важно об этом говорить?
Я много лет профессионально занималась карате, у меня был черный пояс, я выступала на соревнованиях. Когда это мне поднадоело, я пошла в зал и стала заниматься фитнесом. Я считаю, это очень важная инвестиция и в настоящее, и в будущее. Регулярная физическая активность спасает меня: не знаю, как я жила бы без этого. У тебя стресс — так ты его сбрасываешь и сразу чувствуешь себя лучше. У этого есть научное обоснование, в моей книге много источников, я цитирую исследования последних лет. Мне кажется, многие просто не знают, что можно улучшить качество своей жизни. Думают, что фитнес — это для накачанной попы или кубиков на прессе. А мне хочется объяснить, что можно чувствовать себя совсем иначе. В книге я рассказываю, как начать тренироваться дома, если раньше вы этого не делали.
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В книге «#Сашин фитнес» собрана базовая информация о построении тренировочного процесса и рациона, основанная на последних научных исследованиях
Ты стала одной из первых блогерок, много пишущих о феминизме в российском Инстаграме. Как за это время изменилось отношение к этой теме?
Пять лет назад я впервые написала о феминизме в своем блоге. Тогда аудитория, если честно, была диковатой, многие люди воспринимали эту тему в штыки. Конечно, и сейчас появляются парни, которые пишут: «Ну и чего вам не хватает?» Но до большинства постепенно доходит: люди стали гораздо грамотнее, больше знают о проблемах женщин. Сложно найти человека, который не в курсе существования домашнего насилия. И это большая заслуга феминистского движения.
Правда, со стороны государства все становится только хуже. Домашнее насилие декриминализировано, популярные кризисные центры признаны иностранными агентами, и это сильно усложняет их работу. Приняли закон о клевете, из-за которого женщину могут посадить за пост о том, что ее изнасиловали. И вспомним художницу из Комсомольска-на-Амуре Юлю Цветкову, которую судят за бодипозитивные рисунки. Никакого движения в сторону защиты женщин от домашнего насилия не происходит. Но в плане гражданского общества прогресс очевиден.
Что нужно сделать, чтобы власти и общество двигались в одном направлении?
Я поняла, что закон о домашнем насилии не принимают не потому, что мы плохо за него боремся (мы отлично боремся!), а потому, что система работает не так, как должна. Я думаю, мы должны требовать исправления этой системы в целом — бороться за честные выборы, допуск независимых кандидатов, право на мирные собрания. Начинать придется издалека.
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