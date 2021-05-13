Как 26-летняя блогерка Саша Митрошина зарабатывает сотни миллионов, написала две книги и основала собственную школу «Инсталогия»

Ты часто говоришь про поддерживающую атмосферу в семье, которая во многом тебе помогла. Откуда ты и кто твои родители?

Мой папа сейчас работает программистом, мама учится в магистратуре на психотерапевта. По образованию они инженеры — оба учились и познакомились в Петербурге, здесь же родилась моя старшая сестра. Так что моя семья зародилась в Петербурге — и да, родители всегда поддерживали мои интересы. Конечно, мы можем дискутировать на разные актуальные темы, но базовые права человека у нас никогда не оспаривались. Первые шесть лет жизни я провела в Петрозаводске — и с теплом вспоминаю родной город. Там я впервые поучаствовала в спортивных соревнованиях — пробежала 500 метров.

Как ты начала вести блог?

Мне хотелось делиться тем, что я делаю, рассказывать о своей жизни. Еще до того, как у меня появился интернет, я писала рассказы и давала их читать подружкам. А потом узнала, что в сети можно вести дневник, который будет доступен для чтения всем, и сразу подумала: «Это круто, мне нужно такое». В 12 лет зарегистрировалась на Diary.ru, там у меня было то ли 600, то ли 1000 подписчиков — по тем временам внушительное количество. Моя цель ведения блога с тех пор стала серьезнее — рассказывая людям что-то интересное, мне бы хотелось менять мир. Поэтому я пишу про феминизм, политику. Сейчас это, конечно, помогает мне повышать качество жизни — мое и моей семьи.

Ты окончила журфак МГУ. Успела поработать в журналистике?

Да, я три года работала на радио, вела и продюсировала эфиры. Мне нравилась интимность, атмосферность радио — ты что-то говоришь, а люди это моментально впитывают, сразу реагируют, присылая сообщения. Чем-то напоминает блогинг, не так ли? Также года четыре я писала обзоры гаджетов — это тоже было интересно. Что мне не нравилось, так это то, что в редакционной работе недостаточно свободы — есть начальник, он может править тексты, говорить, о чем писать. В этом ничего плохого нет, это снимает с тебя часть ответственности. Но я ответственности не боюсь, мне на­оборот ее всегда хотелось. Поэтому в 2017 году я уволилась, выбрав блог.

Не страшно было уходить?

Очень страшно. Думала: «Как же так, я отучилась, даже окончила магистратуру по продюсированию». Но человек я решительный: походила три дня, побоялась и пошла к главному редактору увольняться. Сказала: «Ухожу быть блогером». В тот момент блог уже приносил мне до 200 тысяч в месяц, а в журналистике я зарабатывала 45 тысяч суммарно.