ФНС начала интересоваться владельцами криптовалют. Нужно ли платить налоги с «крипты»? Сколько? Как это сделать?

В последние недели все чаще появляются сообщения о том, что налоговые органы стали интересоваться криптовалютой на цифровых кошельках россиян. СМИ и Telegram-каналы сообщают — россиянам поступают звонки и письма из ФНС по этому поводу. Какими вообще налогами облагаются операции с «криптой», как их платить и откуда власти узнают о биткоинах россиян? Объясняем вместе с экспертами по налоговому праву.
Нужно ли платить налоги с криптовалюты?
Евгения Заинчуковская, старший налоговый юрист Tax Compliance (автор telegram-канала Head of Tax): Ситуацию с налогообложением криптоактивов сейчас можно описать следующим образом: ничего не урегулировано, но налоги платить надо. Сами криптоактивы декларировать необязательно. Но нужно декларировать доход от их продажи.
Обязанность уплаты НДФЛ от торговли криптовалютами появляется в момент продажи криптовалюты на бирже за фиатную валюту (рубли, доллары, евро), а расходы на приобретение учитываются в момент перевода фиатных валют в цифровую валюту.
Причем налоговый кодекс при определении налоговой базы позволяет уменьшить доход от продажи криптовалюты на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением. Проще говоря, если вы накупили криптовалюты на 9000 рублей, а потом благодаря выгодному курсу продали ее за 10 000 рублей, то налоги вам надо платить только с тысячи.
В качестве документального подтверждения расходов подойдут договоры о приобретении криптовалюты, выгрузки из личного кабинета на криптобиржах и кошельков, может быть проведен нотариальный осмотр вебсайта, банковские выписки, расчеты, отчеты и др.
Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»: В случае, если держатель криптовалюты не совершает операции, приводящие к образованию у него дохода в конвенциональной форме, а лишь приобретает криптовалюту, совершает транзакции с ее использованием либо держит ее на своих кошельках, налоговые обязанности не возникают.
Юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»:
«Применительно к НДС в настоящее время действует общий порядок. ИП и организации, являющиеся плательщиками НДС, по мнению органов, уплачивают его в общем порядке в отношении операций, связанных с реализацией криптовалюты. Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность, плательщиками НДС не являются. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, согласно которому осуществление операций, связанных с обращением цифровой валюты, не облагается НДС, но пока он принят только в первом чтении еще в 2021 году.
Налогообложение прибыли, полученной от майнинга, по мнению Минфина, должно осуществляться в общем порядке, однако в рамках действующего регулирования это является затруднительным, в том числе, с учетом сложности определения дохода».
Сколько нужно платить?
Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»: Доходы от продажи криптовалюты облагаются НДФЛ по ставке 13% либо 15% в части налоговой базы, превышающей 5 млн руб. в год – для физических лиц (30% для нерезидентов, получающих доход от российского источника), либо налогом на прибыль по ставке 20% – для организаций.
Операции по реализации криптовалюты и сопутствующих услуг (например, по обмену) должны облагаться НДС по общей ставке 20%.
Как налоговая вообще может узнать о том, что у меня есть криптовалюта?
Евгения Заинчуковская, старший налоговый юрист Tax Compliance: Налоговые органы могут получить информацию об операциях с криптовалютой от российских банков, Росфинмониторинга, а затем направить налогоплательщику запрос о представлении пояснений по таким транзакциям. Причем практика направления таких запросов стремительно набирает обороты.
Интересно, что недавно Генеральной прокуратурой даже было высказано предложение разрешить следственным органам заводить криптокошельки для конфискации криптовалют.
Как вообще платить этот налог?
Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»: Доходы от операций с криптовалютой должны отражаться в декларациях, подающихся в общем порядке, установленном налоговым кодексом. Физические лица в случае получения дохода от реализации криптовалюты обязаны представить декларацию 3-НДФЛ. Иностранные криптобиржи налоговыми агентами не являются, поэтому исчислить и заплатить налог необходимо самостоятельно.
Что будет, если налог не заплатить?
Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»: Недоимки по налогам взыскиваются в принудительном порядке, в том числе путем списания с банковского счета налогоплательщика. Также в отношении любого налогоплательщика действует общий набор налоговых санкций, включающий пени и штрафы (20 или 40% от неуплаченной суммы налога).
Какова вероятность, что налоговый орган придет ко мне?
Евгения Заинчуковская, старший налоговый юрист Tax Compliance: Вероятность есть, даже если обороты небольшие. Это связано с тем, что налоговые органы стали внимательнее следить за доходами от продажи криптоактивов. Из года в год количество владельцев криптоактивов стремительно растет.
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