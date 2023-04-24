ФНС начала интересоваться владельцами криптовалют. Нужно ли платить налоги с «крипты»? Сколько? Как это сделать?

Нужно ли платить налоги с криптовалюты?

Евгения Заинчуковская, старший налоговый юрист Tax Compliance (автор telegram-канала Head of Tax): Ситуацию с налогообложением криптоактивов сейчас можно описать следующим образом: ничего не урегулировано, но налоги платить надо. Сами криптоактивы декларировать необязательно. Но нужно декларировать доход от их продажи.

Обязанность уплаты НДФЛ от торговли криптовалютами появляется в момент продажи криптовалюты на бирже за фиатную валюту (рубли, доллары, евро), а расходы на приобретение учитываются в момент перевода фиатных валют в цифровую валюту.

Причем налоговый кодекс при определении налоговой базы позволяет уменьшить доход от продажи криптовалюты на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением. Проще говоря, если вы накупили криптовалюты на 9000 рублей, а потом благодаря выгодному курсу продали ее за 10 000 рублей, то налоги вам надо платить только с тысячи.

В качестве документального подтверждения расходов подойдут договоры о приобретении криптовалюты, выгрузки из личного кабинета на криптобиржах и кошельков, может быть проведен нотариальный осмотр вебсайта, банковские выписки, расчеты, отчеты и др.

Анна Васильева, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и партнеры»: В случае, если держатель криптовалюты не совершает операции, приводящие к образованию у него дохода в конвенциональной форме, а лишь приобретает криптовалюту, совершает транзакции с ее использованием либо держит ее на своих кошельках, налоговые обязанности не возникают.