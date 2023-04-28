Елену Блиновскую отправили под домашний арест по делу о неуплате налогов

Блиновская была задержана 27 апреля во время попытки покинуть Россию — она собиралась въехать в Белоруссию через Смоленскую область. Вечером того же дня ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств. Речь идет о более 918 миллионов рублей, 43 миллиона из которых ей удалось легализовать. Блогер перечислила их с расчетных счетов 18 подконтрольных организаций и трех ИП, использующих упрощенную систему налогообложения, благодаря чему понизила свой доход.

По версии следствия, на эти 43 миллиона блогер оплатила автомобиль, оборудование для фирмы, учредитель которой ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года — тогда Блиновская отметила свое 40-летие на Алтае.

Как писал «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, уголовное дело против Блиновской возбудили еще 26 апреля. Следствие собиралось уведомить об этом ее на следующий день, 27 апреля, но она якобы узнала об этом раньше. В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета устанавливаются лица, которые «осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне».