«Газпром» сменит местонахождение с Москвы на Петербург

Годовое собрание акционеров «Газпрома» состоялось в пятницу, 25 июня, в форме заочного голосования, сообщает пресс-служба компании.

«Утверждены изменения в устав головной компании, которые в том числе предусматривают смену места нахождения ПАО «Газпром» на Санкт-Петербург»,— рассказал предправления «Газпрома» Алексей Миллер по итогам собрания, сообщает «Коммерсантъ».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что это решение положительно скажется на экономике города и создаст дополнительные рабочие места. Его слова привела пресс-служба Смольного.

Акционеры также одобрили выплату дивидендов за 2020 год из расчета 12,55 руб. на акцию, что на 17,7% ниже прошлого значения. По итогам 2019 года компания выплатила 15,24 рубля на акцию.

«Финансовые службы правительства Санкт-Петербурга и ПАО «Газпром» должны проработать детали принятого решения, оценить значимость будущих отчислений в городской бюджет. Уверен, переезд «Газпрома» в Петербург окажет значимое влияние на экономику города», – сказал губернатор.

Он отметил, что «Газпром» и раньше активно участвовал в жизни Петербурга – за счет компании проведено благоустройство ряда улиц исторического центра, построены спортивные комплексы в разных частях города.

Ранее мы писали, что «Газпром инвест» ведет работы по внутреннему обустройству Лахта Центра и готовит его к размещению подразделений ПАО «Газпром».