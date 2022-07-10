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Петербург оказался самым дорогим городом для жизни в России

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Петербург оказался на 279-м месте в списке городов по стоимости жизни по итогам первого полугодия 2022 года. Город обогнал даже Москву, которая заняла 287-е место. Рейтинг был составлен исследовательским сервисом Numbeo, передает РБК.

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Годом ранее, по итогам первого полугодия 2021 года, Москва располагалась на 397-й позиции в рейтинге, а Петербург — на 445-м. Первое место в перечне заняла столица Бермудских остров — Гамильтон. В первую десятку вошли Базель (Швейцария), Цюрих (Швейцария), Цуг (Швейцария), Лозанна (Швейцария), Берн (Швейцария), Женева (Швейцария), Гонолулу (США, штата Гавайи), Санта-Барбара (США, штат Калифорния) и Нью-Йорк (США).

В общей сложности в список вошли 510 городов, в том числе и Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).

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