Петербург оказался самым дорогим городом для жизни в России

Годом ранее, по итогам первого полугодия 2021 года, Москва располагалась на 397-й позиции в рейтинге, а Петербург — на 445-м. Первое место в перечне заняла столица Бермудских остров — Гамильтон. В первую десятку вошли Базель (Швейцария), Цюрих (Швейцария), Цуг (Швейцария), Лозанна (Швейцария), Берн (Швейцария), Женева (Швейцария), Гонолулу (США, штата Гавайи), Санта-Барбара (США, штат Калифорния) и Нью-Йорк (США).

В общей сложности в список вошли 510 городов, в том числе и Казань (300-е место), Новосибирск (301-е), Краснодар (313-е), Нижний Новгород (316-е) и Ростов-на-Дону (345-е).