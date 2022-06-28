В России 4 новых города-миллионника. Как изменилась внутренняя миграция? Почему стареет рабочее население? Москва — все еще главный хаб России?

Росстат сообщил о появлении еще четырех городов-миллионников: Краснодар, Красноярск, Пермь, Воронеж. Будут ли они новыми главными хабами для молодых специалистов? Какие регионы еще могут стать новыми точками притяжения? И как изменятся доходы россиян? Ответы на эти вопросы «Собака.ru» узнала у ведущего научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ Никиты Мкртчяна, директора Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Александра Курячего и директора HeadHunter Северо-Запад Юлии Сахаровой.
Как меняется внутренняя миграция?
Никита Мкртчян: За счет внутренней миграции население концентрируется в городах, где проживают свыше 250 тысяч человек (многие из них являются региональными столицами). Но еще интенсивнее, чем сами крупные города, растут за счет миграции их ближайшие пригороды. Крупным городам тесно в своих границах, они «растекаются» за их пределы, где есть свободные участки земли для жилищного строительства. В целом, внутренняя миграция мало меняется. На протяжении всех последних десятилетий крупные города «стягивали» население со всей страны.
Александр Курячий
Директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«Сначала был локдаун, теперь сложная ситуация в мире и экономике, поэтому объективно оценить изменения тенденций невозможно. Во время пандемии усилился тренд регионализации, когда студенты стали предпочитать учиться в регионах — дешевле, ближе, а разрыв возможностей не такой уж большой. В Москве, конечно, уровень доходов выше, но и стоимость проживания велика. Сейчас, скорее всего, эта тенденция будет продолжаться. Во время кризиса люди ищут безопасную гавань, а Москва и Петербург — это всегда риски. Поэтому россияне будут мигрировать в региональные центры, а не в Москву и Петербург, а именно — Екатеринбург, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, Краснодар».
Что происходит на рынке труда?
Юлия Сахарова: Пока мы наблюдаем некоторую стабилизацию. После объяснимого падения спроса в феврале и марте, объем вакансий вышел на плато и в июне показывает тенденцию к росту. Для сравнения, в мае спрос просел до минус 20%. Активность соискателей тоже стабилизировалась и сезонно снижается в летний период.
Конкуренция за рабочие места стала выше для юристов, молодежи, специалистов без опыта работы, административного персонала, HR, бухгалтерии, руководителей. И, наоборот, сохраняется нехватка кандидатов, и конкуренция за рабочие места становится ниже, в производстве, рабочем персонале, медицине и фармацевтике, строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе, доставке, в продажах.
Если сравнивать конкуренцию за рабочие места по регионам, то по-прежнему она выше в Москве и Петербурге, где рынок труда объемный, много «белых воротничков», плюс идет процесс трансформации бизнеса во многих отраслях и планы на наем меняются. Менее конкурентная ситуация на Урале, в Сибири, на Дальнем востоке.
Зарплаты в целом по рынку пока не меняются. Небольшая часть компаний проводит индексацию зарплат, в том числе из-за инфляции, но на 5, максимум 10%. Чаще это относится к высококонкурентным отраслям (например, IТ) или в отношении линейного персонала, где удержание текущих сотрудников более экономически выгодно, чем затраты на постоянный поиск новых и обслуживание текучести. В мае средняя предлагаемая зарплата по Петербургу — 61 тысяча рублей.
В России ускоряется старение работающей части населения. К 2030 году доля тех, кому меньше 40 лет, в численности рабочей силы сократится до 37,4% (с 42% в 2019 году). Что это значит для нас?
Никита Мкртчян: В рабочей силе будет меньше молодых людей, а именно они могут развивать новые компетенции, требующиеся для модернизации работы предприятий и организаций. Сотрудники старшего возраста часто не готовы к переобучению, освоению нового. Но, возможно, в условиях «структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», как отмечает Эльвира Набиулина, новые компетенции нашей экономике и не очень-то потребуются.
Александр Курячий
Директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург:
«Молодежь гораздо лучше и быстрее усваивает новые компетенций, заводит свой бизнес, делает прорывные проекты. В то время как возрастные люди склоны к сохранению, того что есть, не склонны к переменам. А перемены нашей экономике очень сильно нужны, иначе мы не сможем добиться серьезных результатов. Помимо этого, будет усиливаться возрастное неравенство зарплат — молодые будут получать неоправданно больше, что в целом негативно влияет на экономику. Тут есть только один выход — серьезное повсеместное внедрение концепции lifelong learning (lll) — учеба на протяжении всей жизни. У нас сегодня слабо развито дополнительное профессиональное и специальное образование, попросту нет инфраструктуры для профессионального развития и переобучения взрослого населения — без этого имеющиеся тенденции будут усиливаться».
Юлия Сахарова: Старения работающей части населения — это универсальный тренд. Он касается на только России, но и большинства развитых экономик мира. На российский рынок труда сейчас влияют последствия низкой рождаемости в 90-х и снижение притока мигрантов.
За последние 10-15 лет медленно, но верно происходит изменение стереотипов — расширяются возрастные рамки, растет готовность компаний нанимать кандидатов старших возрастов. Уже сейчас на рынке труда преобладают кандидаты среднего и старшего возраста: в сумме по России мы получаем 63% резюме от кандидатов в возрасте от 26 до 55 лет и старше, по Северо-Западному федеральному округу в этом же диапазоне возрастов размещено 64% резюме, в Петербурге — 65%. Остальные приходятся на младший соискательский возраст до 25 лет — это везде менее 20–25% резюме.
Важно адаптировать компании к разновозрастной структуре, поскольку усиливается тренд на разнообразие и инклюзию. А всем соискателям быть готовым к постоянному развитию навыков самопрезентации, позиционирования своего опыта работы через цифры, ведения коммуникации в партнерской позиции.
По данным Росстата, живущих за чертой бедности россиян стало почти на 5 млн человек больше. Как будет дальше развиваться ситуация?
Юлия Сахарова: Особенность текущей ситуации и кризиса и том, что он может быть более затяжным, чем, например, во время пандемии. Хотя делать прогнозы в этой части, конечно, сложно. Но уже сейчас понятно, что инфляция выросла, ощутимого повышения зарплат нет и доходы людей снижаются. Чаще всего с серьезными финансовыми проблемами во время поиска работы сталкиваются рабочий персонал и представители сферы искусства и медиа. Более благополучная ситуация у тех профессий, где специалист мог сформировать финансовую подушку безопасности: cпециалисты по закупкам, IT-специалисты и банковские служащие.
Действительно ли Москва остается центром притяжения для молодых специалистов?
Никита Мкртчян: Москва и ее агломерация — крупнейший центр притяжения населения в России. Снизить темпы роста населения Москвы и крупных городов пытались всю вторую половину прошлого века, несмотря на вводимые ограничения. Успехов это не принесло даже в условиях плановой экономики. Сейчас достаточно успешно роль «регулятора» выполняют цены на рынке жилья — мало кто может приобрести квартиру в Москве, да и цены на аренду кусаются. Что, наверное, можно было бы делать — ограничить высотность застройки, например, в Новой Москве, в ближних ее пригородах, но этого не делают по понятным соображениям (иначе цены на жилье увеличатся еще сильнее).
Юлия Сахарова: Москва действительно остается ключевой точкой притяжения для молодых специалистов. Это подтверждается числом соискателей среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, которые указывают приоритетным регионом переезда ради новой работы именно Москву. По итогам наших исследований, в июне таких накопилось более 26 000 человек, в Петербург готовы переехать ради трудоустройства чуть меньше — порядка 18 000.
Понятны и причины выбора Москвы. Из той же аналитики резюме видно, что кандидаты, готовые переехать в столицу, как правило, указывают ожидаемую зарплату выше, чем те, кто планирует перебраться в Петербург: от 65 000 рублей против 57 000 рублей. В данном случае такие зарплатные ожидания строятся в первую очередь на зарплатных предложениях московских и петербургских работодателей, где первые могут предложить доход выше.
Здесь важно понять, каких специалистов привлекают Москва и Петербург. В столицу чаще готовы переезжать специалисты в сфере продаж, финансов, административный персонал. В свою очередь Петербург, как один из крупнейших производственных, машиностроительных и логистических центров привлекает множество специалистов именно из этих секторов рынка труда и экономики. В двух мегаполисах широко представлена IT-отрасль.
Какие регионы смогут стать новыми хабами в ближайшее время?
Юлия Сахарова: В перспективе часть регионов действительно может стать новыми хабами развития и притяжения. В частности регионы Дальнего Востока и Сибири могут почувствовать на себе изменение региональной структуры занятости и усиление потоков внутренней миграции. Но это очень небыстрые процессы. Пока, как мы видим, глобальной переориентации не происходит. Да, есть доля работников, которые в кризис возвращаются в родные регионы и ищут работу там. Это было видно на примере двух лет пандемии, но пока серьезного оттока людей нет.
Между тем мы видим по ряду отраслей, например, в судостроении и лесной промышленности, что доля вакансий постепенно прирастает и в других регионах. Это может быть связано как с сезонной возросшей потребностью, так и тем, что региональные компании все-таки смогли быстро переориентироваться, наладить новые каналы поставки и им теперь требуются новые работники. Прирост пока не значительный, но стабильный. По сравнению с началом года на 2% вырос спрос на новых специалистов в сфере судостроения в Приморском крае, Челябинской области и Самаре. На 2% вырос спрос на работников в сфере лесной промышленности в Татарстане, Новосибирской и Иркутской областях.
Вероятно, сильнее всего будут развиваться большие, в том числе инфраструктурные проекты, в крупных промышленных центрах страны — Татарстан, Урал, Сибирь), в агросекторе — Черноземье, Южный федеральный округ, в области транспорта, логистики — дальневосточные регионы.
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