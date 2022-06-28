В России 4 новых города-миллионника. Как изменилась внутренняя миграция? Почему стареет рабочее население? Москва — все еще главный хаб России?

Что происходит на рынке труда?

Юлия Сахарова: Пока мы наблюдаем некоторую стабилизацию. После объяснимого падения спроса в феврале и марте, объем вакансий вышел на плато и в июне показывает тенденцию к росту. Для сравнения, в мае спрос просел до минус 20%. Активность соискателей тоже стабилизировалась и сезонно снижается в летний период.

Конкуренция за рабочие места стала выше для юристов, молодежи, специалистов без опыта работы, административного персонала, HR, бухгалтерии, руководителей. И, наоборот, сохраняется нехватка кандидатов, и конкуренция за рабочие места становится ниже, в производстве, рабочем персонале, медицине и фармацевтике, строительстве, гостинично-ресторанном бизнесе, доставке, в продажах.

Если сравнивать конкуренцию за рабочие места по регионам, то по-прежнему она выше в Москве и Петербурге, где рынок труда объемный, много «белых воротничков», плюс идет процесс трансформации бизнеса во многих отраслях и планы на наем меняются. Менее конкурентная ситуация на Урале, в Сибири, на Дальнем востоке.

Зарплаты в целом по рынку пока не меняются. Небольшая часть компаний проводит индексацию зарплат, в том числе из-за инфляции, но на 5, максимум 10%. Чаще это относится к высококонкурентным отраслям (например, IТ) или в отношении линейного персонала, где удержание текущих сотрудников более экономически выгодно, чем затраты на постоянный поиск новых и обслуживание текучести. В мае средняя предлагаемая зарплата по Петербургу — 61 тысяча рублей.