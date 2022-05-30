В России запустили продажу автозапчастей по параллельному импорту

В маркетплейсе сервис поиска организован по марке и модели, а также по VIN/Frame транспортного средства. В будущем онлайн-площадка планирует добавить в каталог запчасти для коммерческого и грузового транспорта.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на 1 миллион наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 миллиона, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

По словам представителя организации, в ассортимент запчастей сервиса сейчас входят в том числе «двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления». Но за счет продаж параллельного импорта на платформу планируют привлечь продавцов специализированного ассортимента и значительно его расширить.

Напомним, в России разрешили параллельный импорт — ввоз лицензированных товаров без разрешения правообладателя. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок.