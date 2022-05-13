«Яндекс Маркет», Wildberries и Ozon разрешили продавать товары из списка параллельного импорта

Wildberries и Ozon сообщали подобном решении еще 12 мая. Однако «Ведомости» пишут, что все три крупнейших маркетплейса в России приняли решение разрешить продажу товаров из перечня параллельного импорта сразу после публикации документа Минпромторга.

Представитель «Яндекс Маркета» сообщил, что требует от продавцов предоставить документы, которые бы гарантировали бы законность введения товаров в оборот на российском рынке — и в случае обычного импорта, и в случае параллельного. Площадка также просить от продавцов предоставлять доказательства, которые бы могли подтвердить происхождение товара. Если их нет, то карточки таких товаров скрываются.

По правилам Ozon продавцу необходимо предъявлять свидетельство на товарный знак, таможенную декларацию и договор с правообладателем. В случае с параллельным импортом — последнего документа не предусмотрено. В этом случае, продавцу придется показать всю цепочку покупки товара, а также подтвердить его соответствие приказу Минпромторга.

В Ozon рассказали, что многие продавцы хотят реализовывать товары из списка параллельного импорта. В Wildberries отмечают, что за счет товаров из перечня параллельного импорта получится создать запасы вещей первой необходимости.

Напомним, Минпромторг определил перечень товаров для параллельного импорта. Он включает в себя 96 категорий — от смартфонов, игровых консолей и бытовой техники до железнодорожных локомотивов, автомобилей и лодок.