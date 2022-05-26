В РПЦ предложили отменить пренатальные скрининги для сокращения числа абортов по медицинским показаниям

Федор Лукьянов

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства — об отказе от скринингов плода, цитата по «МК»:

Не может не беспокоить факт попыток законодательного закрепления утилитарного подхода к человеческой жизни на пренатальной стадии, путем включения в ОМС пренатальных скринингов и их обязательность. Внедрение таких инструментов достоверно точно увеличит количество прерываний беременностей и к приведет к грубому попранию прав и автономии субъекта.

Мы считаем, что нормативные акты должны быть направлены на сохранение жизни больных детей на пренатальной стадии развития, это чрезвычайно важный шаг в сторону нравственного подхода к человеческой жизни, ее значимости вне зависимости от состояния, тяжести заболевания или уровня развития.