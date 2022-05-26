В РПЦ предложили отменить пренатальные скрининги для сокращения числа абортов по медицинским показаниям

В РПЦ высказались против «законодательного закрепления утилитарного подхода к человеческой жизни» на пренатальной стадии и предложили отменить скрининги плода. Еще во время беременности они позволяют узнать состояние здоровья плода и дать будущим родителям право выбора — рожать тяжелобольного ребенка или нет.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства — об отказе от скринингов плода, цитата по «МК»:
Не может не беспокоить факт попыток законодательного закрепления утилитарного подхода к человеческой жизни на пренатальной стадии, путем включения в ОМС пренатальных скринингов и их обязательность. Внедрение таких инструментов достоверно точно увеличит количество прерываний беременностей и к приведет к грубому попранию прав и автономии субъекта.
Мы считаем, что нормативные акты должны быть направлены на сохранение жизни больных детей на пренатальной стадии развития, это чрезвычайно важный шаг в сторону нравственного подхода к человеческой жизни, ее значимости вне зависимости от состояния, тяжести заболевания или уровня развития.
Напомним, ранее в РПЦ выступили против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. Кроме того, в РПЦ предложили включить аборты в статистику смертности, чтобы женщины отказывались от «процедуры убийства человека», а также запретит аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума.
В 2021 году правительство России утвердило план по улучшению демографической политики, среди мероприятий — меры по увеличению доли отказов от абортов. Кабмин планирует сделать психологическую и социальную помощь более доступными для беременных и ожидает, что уже к 2025 году женщины чаще будут проходить доабортные консультации и в итоге оставлять ребенка. А в начале 2022-го в Совфеде заявили о намерении приравнять чайлдфри и радикальный феминизм к запрещенному контенту.
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