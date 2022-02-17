В Совфеде намерены приравнять чайлдфри и радикальный феминизм к запрещенному контенту

Сенатор, один из авторов законопроекта, предусматривающего расширение перечня противоправного контента в интернете — цитата по РИА «Новости»:

В Сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Под видом прав женщин навязываются и пропагандируются убийства нерожденных детей, в том числе на больших сроках беременности. Под видом защиты нарушенных прав женщин очерняются традиционные семейные ценности и роль женщины в семье — так называемый радикальный феминизм. Под видом свободы выбора пропагандируется отказ от создания семьи и рождения детей — так называемый чайлдфри. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства. Под видом оказания профессиональной помощи проводят тренинги по нормализации девиантных форм поведения и психических отклонений.

Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив, и я думаю, этот год будет переломным в этом вопросе, так как мы уже видим, какие шаги нужно здесь сделать. Я получаю все больше жалоб на нашу соцсеть ВКонтакте, которая приобрела ярлык «самой грязной». Там тоже весь этот деструктивный контент присутствует, и иной раз пользователи даже через жалобы не могут заблокировать ту или иную информацию. Все это вызывает огромное удивление, и здесь, я считаю, мы тоже должны найти точку приложения собственных усилий.