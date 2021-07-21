В РПЦ предложили запретит аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума

В РПЦ предложили поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС, и в первую очередь — запретить их для женщин с доходами выше прожиточного минимума.
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РПЦ — о запрете абортов
Из документа, принятого по итогам X Общецерковного съезда по социальному служению и опубликованного в среду на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности. Цитата по РИА «Новости»:
Участники съезда призывают органы государственной власти России вывести аборты по желанию женщины из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Учитывая опыт Германии, где предусмотрена оплата аборта за счет страховки только в случае социальных, медицинских показаний или по причине крайней бедности женщины, подтвержденной документально, предлагается рассмотреть возможность поэтапного вывода абортов по желанию женщины из системы ОМС — в начале по примеру Германии для женщин с доходом выше прожиточного минимума, затем для всех случаев обращений женщин по их желанию.
Также в РПЦ предлагают закрепить на уровне федерального закона обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником, а также обязательные УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. Кроме того, в РПЦ просят федеральным законом «запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт».
Напомним, ранее Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. Позже в РПЦ заявили, что аборты необходимо официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса.
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