В РПЦ предложили запретит аборты для женщин с доходами выше прожиточного минимума

Также в РПЦ предлагают закрепить на уровне федерального закона обязательное консультирование женщины, желающей сделать аборт, с психологом или социальным работником, а также обязательные УЗИ-визуализацию и прослушивание сердцебиения плода. Кроме того, в РПЦ просят федеральным законом «запретить врачам и медработникам по собственной инициативе предлагать беременной женщине аборт».

Напомним, ранее Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. Позже в РПЦ заявили, что аборты необходимо официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса.