Правительство России задумало повысить долю отказов от абортов

Правительство России утвердило план по улучшению демографической политики, среди мероприятий — меры по увеличению доли отказывазов от абортов. Кабмин планирует сделать психологическую и социальную помощь более доступными для беременных и ожидает, что уже к 2025 году женщины чаще будут проходить доабортные консультации и в итоге оставлять ребенка.
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План по реализации Концепции демографической политики, среди мероприятий которого в том числе предусмотрены меры по увеличению доли женщин, отказывающихся от аборта, опубликован на сайте кабмина. Реализовать программу намерены до 2025 года, некоторые ее мероприятия — до конца 2021-го.
Все мероприятия плана разбиты на семь разделов. Один из них включает меры по снижению материнской и младенческой смертности и улучшению репродуктивного здоровья. В нем прописаны планы властей повысить доступность услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, концепция предусматривает меры, направленные на продвижение традиционных семейных ценностей и активного долголетия, повышение благополучия семей с детьми, повышение рождаемости и продолжительности жизни, формирование здоровья на производстве, поддержание здоровья старшего поколения, формирование мотивации к здоровому образу жизни.
Напомним, ранее в Русской православной церкви заявили, что выйти из демографического кризиса стране поможет официальное признание абортов смертью человека и включение данных по ним в статистику смертности. Также в РПЦ предложили поэтапно вывести аборты по желанию из системы ОМС, в первую очередь — запретить их для женщин с доходами выше прожиточного минимума.
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