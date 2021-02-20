Письмо с инициативой включить аборты в статистику смертности в России ранее направила премьер-министру Михаилу Мишустину руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам «Спаси жизнь» Екатерина Маркова. В случае реализации предложения «молодое поколение будет расти в стране, где искусственные аборты официально признаются смертью человека», поэтому «многие откажутся от искусственного прерывания беременности, признавая процедуру убийством человека».

«За 100 лет легальных абортов сознание нашего общества деформировалось, мы привыкли жить с этим явлением, привыкли не замечать. Считаю, что включение статистики искусственных абортов в статистику смертности позволит обществу по-новому взглянуть на проблему. В том числе правительству РФ, в фокусе которого появится основная причина смертности и демографического кризиса. Следовательно, появятся новые меры, направленные на профилактику искусственных абортов», — говорится в письме Марковой к Мишустину, о котором пишет РИА «Новости».

Также Екатерина Маркова считает, что искусственные аборты — «причина смертности номер один в России». По официальной статистике, на которую она опирается, порядка полумиллиона абортов в год. «Это данные без учета прерываний беременности в частных клиниках, медикаментозных абортов с использованием контрафактных препаратов, внутриматочных спиралей и оральных контрацептивов, прерывающих беременность на ранней стадии. Реальное количество абортов опережает другие причины смертности в стране», — указывает Маркова.

Как считает руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности Мария Студеникина, с учетом демографической ситуации «инициатива более чем актуальная». «Аборты должны официально признаваться смертью человека, а работа по их профилактике должна выйти на самый высокий уровень», — заявила она.

Напомним, ранее Русская православная церковь выступила против «права на аборт» и настояла на приравнивании эмбриона к статусу человека. По мнению служителей церкви, «с самого момента зачатия эмбрион — не просто оплодотворенное яйцо», а уникальное человеческое существо, которое имеет конституционное «человеческое» право на жизнь. РПЦ настаивает на полном запрете прерывания беременности хирургическим путем, а также запрете медикаментозного аборта на ранней стадии беременности. Кроме того, Союз педиатров России выступил против суррогатного материнства и ЭКО.