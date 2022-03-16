Из-за рубежа вывезены более 80% организованных российских туристов

«При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тысяч человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тысяч организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны», — сообщили в Ростуризме.

По данным агенства, больше всего организованных туристов из России на сегодняшний день находятся в Египте. Часть также пребывает в Турции, ОАЭ и Доминикане, во Вьетнаме и Таиланде Небольшое количество организованных туристов есть и в других странах.

В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором.

«К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. […] На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране», — отметили в Ростуризме.