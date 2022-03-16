Из-за рубежа вывезены более 80% организованных российских туристов

На сегодняшний день из-за рубежа вывезены порядка 75 тысяч россиян. Это более 80% от общего числа прибывающих за границей организованных туристов из России.
«При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тысяч человек. Только за последние сутки удалось обеспечить вывоз более 1,5 тысяч организованных туристов. Туроператоры возвращают туристов домой либо специальными чартерными рейсами, либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны», — сообщили в Ростуризме.
По данным агенства, больше всего организованных туристов из России на сегодняшний день находятся в Египте. Часть также пребывает в Турции, ОАЭ и Доминикане, во Вьетнаме и Таиланде Небольшое количество организованных туристов есть и в других странах.
В настоящее время на согласовании находятся чартерные рейсы из Доминиканы, Египта, Турции, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Для получения всей оперативной информации по этим рейсам организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором.
«К сожалению, это сложный и длительный процесс, который занимает больше времени, чем нам хотелось бы. Связано это с ограниченным количеством доступных самолетов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки. […] На период ожидания обратных вылетов туроператоры размещают своих туристов в отелях и помогают им решать другие возникающие вопросы, включая продление легального нахождения в стране», — отметили в Ростуризме.
Напомним, 28 февраля Росавиация сообщила о закрытии воздушного пространства для воздушных судов 36 государств. Организация вывозных рейсов для россиян может занять «длительное время» из-за закрытого воздушного пространства и других введенных ограничений. Ростуризм и Росавиация, которые занимаются их подготовкой, просят граждан «рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны».
Росавиация также рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Полеты по России отечественных авиакомпаний продолжаются без ограничений — кроме временного запрета полетов на юг страны. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.
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