В Совфеде разрабатывают законопроект о наказаниях за пытки над заключенными в колониях

«В цивилизованном государстве, имеющем свое национальное достоинство, эти ситуации [пытки] должны быть совершенно изжиты. В связи с этим мы вместе с членами Совета Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания. Я очень надеюсь, что законодатели нас поддержат», — заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам Москальковой, ФСИН оперативно реагирует на ее обращения по сообщениям о пытках в колониях в Саратове, Ярославле и Иркутске, где случаи пыток над заключенными «совершенно вопиющие». По факту пыток в Саратове возбуждено семь уголовных дел, отстранено все руководство — в том числе руководитель, который «должен был контролировать и должен был быть ответственным за эти действия».

«Ситуация с Саратовом, как и с Ярославлем, с Иркутском — совершенно вопиющий случай, который должен получить самую принципиальную оценку со стороны государственных органов, ответственных за эту деятельность. ФСИН реагирует моментально в отличие от прошлых лет. На мое обращение по пыткам в Саратове я получила буквально в течение [нескольких] минут реакцию», — уточнила она.

4 октября основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о том, что из России был вывезен «секретный видеоархив» российских спецслужб с пытками над заключенными в колониях. По его словам, объем архива составляет 40 гигабайт. В частности, видео фиксируют пытки в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии №4 и в ИК №6 на Камчатке.