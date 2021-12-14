Песков: Россия пока не показала ВОЗ часть документов для одобрения «Спутника V»

«РФ пока не предоставила часть информации для сертификации «Спутника V» ВОЗ. Там продолжается работа [по прохождению процедуры одобрения ВОЗ препарата], там, действительно, какую-то информацию, которую нужно предоставить для сертификации, мы пока не предоставили, потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее», — сообщает Дмитрия Песков.

Он подчеркнул, что это случилось из-за разночтений в стандартах, но он также подтверждает, что «процесс идет», и в Кремле надеются на положительный результат работы.

Напомним, инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» должна пройти не раньше января 2022 года.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, рассчитывал на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца года.

Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства». В ответ на это министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявил, что претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата — и все необходимые для продолжения процедуры одобрения «Спутника V» документы предоставили.

Позже Мурашко также заявлял, что все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцину «Спутник V» ВОЗ, устранены. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что рассмотрение вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения входит в финальную стадию. По информации фонда, группа инспекторов вскоре посетит Россию для подготовки документов. Заявление РФПИ было поставлено под сомнение изданием Reuters, по информации которого Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го.