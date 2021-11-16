РФПИ: российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена ВОЗ до конца 2021 года

«Мы поддерживаем диалог с ВОЗ. За этот процесс отвечает Министерство здравоохранения. Мы ожидаем одобрения [вакцины «Спутник V»] к концу [2021] года», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире Bloomberg TV. По его словам, Россия очень успешно использует вакцину от короанвируса и очень важным моментом является то, что никто не жалуется на ее безопасность и эффективность.

«Вакцины спасают жизни и являются основополагающим решением проблемы с ковидом. Очень важно, что Россия вносит свой вклад. 15% людей со средними доходами за пределами России, США, Европы, Китая получили вакцину «Спутник» [«Спутник V» и «Спутник Лайт»]. Мы предоставили «Спутник» более чем 100 миллионам человек за пределами РФ», — добавил Дмитриев.

Напомним, в сентябре Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Одна из фабрик-производителей не соответствовала «новой практике производства». В ответ на это министр здравоохранения России Михаила Мурашко заявил, что претензии, которые задерживали признание вакцины, касались именно досье, а не самого препарата — и все необходимые для продолжения процедуры одобрения «Спутника V» документы предоставили.

Позже Мурашко также заявлял, что все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцину «Спутник V» ВОЗ, устранены. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

В октябре Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что рассмотрение вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения входит в финальную стадию. По информации фонда, группа инспекторов вскоре посетит Россию для подготовки документов. Заявление РФПИ было поставлено под сомнение изданием Reuters, по информации которого Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет одобрить применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза до конца 2021 года. Процедура может быть завершена в первом квартале 2022-го.