Reuters: Евросоюз сможет одобрить «Спутник V» только в 2022 году

Как пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники, решение EMA по одобрению «Спутника V» до конца года пока представляется «абсолютно невозможным». Если необходимые документы будут получены до конца ноября, «регулирующие органы вполне могут принять решение в первом квартале следующего года».

Российский фонд прямых инвестиций, который поддерживает «Спутник V» и инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями, назвал сообщение Reuters «информационными атаками на «Спутник V», основанными на недостоверной и вводящей в заблуждение информации от анонимных источников».

«В связи с участившимися информационными атаками на вакцину «Спутник» РФПИ просит СМИ в своих материалах не использовать недостоверные анонимные источники и в статьях по важным темам, связанным с вакцинами, опираться на официальную позицию регуляторов», — заявили в пресс-службе фонда.

Напомним, в минувшую среду Российский фонд прямых инвестиций заявил о том, что рассмотрение вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения входит в финальную стадию. По информации фонда, группа инспекторов вскоре посетит Россию для подготовки документов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также заявил, что все барьеры, которые не позволяли зарегистрировать вакцины «Спутник V» ВОЗ, устранены. «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины «Спутник V» услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы», — отметил он, подводя итоги встречи с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом.