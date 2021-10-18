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Цена на овсянку достигла исторического максимума. Впервые за 20 лет крупа стоит дороже 80 рублей

В России рекордно поднялась цена на овсяные хлопья в розницу. Стоимость 1 кг крупы перевалил за 80 рублей. Такой показатель зафиксировали в Росстате впервые за всю историю наблюдений с 2000 года.

Фото: Shutterstock.com

 

Согласно данным Росстата, в августе 1 кг геркулеса в среднем стоил 80,5 рубля, а в сентябре цены выросли до 80,9 рубля. Год назад, в этот же период крупа стоила в среднем на 12% меньше — 72,1 рубля.

Рост цен коснулся и овсяных каш, в том числе и хлопьев быстрого приготовления. Эти продукты подорожали на 15%, до 94 рублей за 1 кг, пишет РБК со ссылкой на исследовательскую компанию GfK. Причиной подорожания стал рост закупочных цен у поставщиков. Овес в течение года стал стоить на 30% больше. Помимо этого, подорожала упаковка и ингредиенты.

Напомним, розничные цены на гречку в России в августе 2021 года выросли до 102,5 рубля за килограмм. Это рекорд за десять лет. В 2020 году на стоимость гречки повлиял высокий спрос в начале пандемии: россияне скупали крупы и другие товары с длительным сроком хранения, когда готовились к режиму самоизоляции. 

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