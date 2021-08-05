Отказываемся от сладкого: в Новосибирске резко подорожал шоколад

В сибирской столице заметно сократился спрос на шоколад. Доля шоколада в корзине жителей уменьшилась за последний год на 7% и составляет сейчас 17% от всех продуктов в корзине. «Это может быть связано с ростом цен на продукцию: в среднем, по России стограммовая плитка молочного шоколада за год подорожала на 26%, средняя стоимость сейчас — 97 рублей, черного и темного — на 28%, средняя стоимость сейчас — 62 рубля», — подсчитали в СберМаркете.

Кроме того, уточняется, что в среднем спрос на шоколад в городах-миллионниках снизился с 21,3% до 13,1%. В целом по стране его популярность не изменилась.

По информации Новосибирскстата, в первый летний месяц года быстрей всего дорожали морковь — на 33,5%, свекла — на 27,8%, картофель — на 26,3%, белокочанная капуста — на 20,1%. Также на 5-7% подорожали некоторые сладости, колбаса, рыба, детское питание, джем и варенье, майонез, мороженое и чай.



