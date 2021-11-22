Цены на красную икру в России достигли исторического максимума

В октябре средняя цена лососевой икры в рознице впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм. Это максимум — до такого уровня стоимость продукта не поднималась ни разу за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. Год назад, в ноябре 2020-го, средняя цена за килограмм составила 4 тысячи рублей — таким образом, нынешняя стоимость оказалась на 30% дороже. Всего за 20 лет, согласно подсчетам Росстата, красная икра подорожала в 7,4 раза — в первом октябре нового тысячелетия 1 килограмм стоил в рознице всего 657,2 рубля.

Закупочные цены на красную икру пытаются сдерживать ритейлеры. В пресс-службе X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») заявили, что делают это за счет экономии собственных затрат, поэтому цены на полке увеличиваются меньшими темпами и их изменение происходит «максимально комфортно для потребителей».

Рост цен на икру пришелся на достаточно большой объем добычи лососевых. По прогнозу Росрыболовства, благодаря хорошему улову стоимость продукта должна начать снижаться. «В этом году мы поймали достаточно большой объем красной рыбы — порядка 500 тысяч тонн, в прошлом — около 300 тысяч тонн. То есть объем предложения будет значительный. И понятно, что, так или иначе, цена на красную рыбу и на икру будет снижаться», — приводит РБК слова главы учреждения Ильи Шестакова.