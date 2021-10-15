В Башкортостане снова резко подорожали овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с четвертого по 11 октября сильнее всего подорожали: помидоры (20,7%), огурцы (15,2%) и яйца (7,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на колбасу (2,5%), детские фруктовые консервы, печенье и творог (по 2,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – морковь (4,2%), черный чай (2,8%), вермишель (2,7%) и молоко (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.