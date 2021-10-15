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В Башкортостане снова резко подорожали овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам второй недели октября 2021 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с четвертого по 11 октября сильнее всего подорожали: помидоры (20,7%), огурцы (15,2%) и яйца (7,7%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на колбасу (2,5%), детские фруктовые консервы, печенье и творог (по 2,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: среди них – морковь (4,2%), черный чай (2,8%), вермишель (2,7%) и молоко (1,7%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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