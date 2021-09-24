Бастрыкин связал кадры насилия в интернете и на телевидении с нападениями на учебные заведения

Среди основных причин участившихся случаев шутинга в учебных заведениях Бастрыкин назвал то, что подростки не получают достаточного уровня воспитания, культуры.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — рассказал глава Следственного комитета России.

По его словам, связь между проявлениями насилия на экране и в реальной жизни доказана давно, поэтому демонстрацию жестоких сцен следует ограничить. Также Бастрыкин предложил активнее распространять социальную рекламу о пользе здорового образа жизни, внедрять постоянное психологическое тестирование школьников для профилактики правонарушений и выявления групп риска и развивать детские молодежные движения.

Напомним, 20 сентября студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ и Минздрава, в результате погибли 6 человек, еще порядка 40 пострадали.

Также член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала мнение, что любимый рэпер стрелка Моргенштерн, мог негативно повлиять на него и «подтолкнуть к совершению агрессивных действий».

А еще в ближайшие три года власти планируют выделить 1,6 миллиарда рублей на разработку программного обеспечения, которое будет выявлять среди учеников школ склонность к социально опасному поведению. Школьников будут проверять с помощью их письменных работ.