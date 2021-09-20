Неизвестный устроил стрельбу в Пермском государственном университете. Число погибших возросло до 8 человек

Как пишет ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах, в понедельник утром, 20 сентября, неизвестный вошел в здание университета и открыл огонь из огнестрельного оружия. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгнули из окна. На место следуют правоохранители.

В пресс-службе Пермского государственного университета сообщили о четырех пострадавших и уточнили, что устроивший стрельбу вооружен травматическим оружием. В официальной группе университета во ВКонтакте размещен призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!» — говорится в сообщении.

Издание 59.ru нашло во ВКонтакте пост предполагаемого стрелявшего — по предварительным данным, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. В тексте поста говорится, что «произошедшее не является терактом, по крайней мере, с юридической точки зрения». Он отмечает, что «думал об этом давно», с середины 10 класса начал откладывать деньги на покупку огнестрельного оружия — «или же в случае неудачи в его приобретении, деньги были бы использованы для получения водительских прав категории В1». Он «решил отталкиваться от плана с оружием только потому, что всю жизнь неплохо получалось стрелять». Процедуру получения лицензии он начал в марте 2021 года — после достижения 18-летнего возраста.

По данным МВД, стрелявший уже задержан, по предварительной информации, есть погибшие и раненые. Минздрав сообщает о более десяти пострадавших при стрельбе — есть погибшие и раненые. В официальной группе Пермского государственного университета сообщается о том, что стрелявший «ликвидирован», создан оперативный штаб. Источник РБК заявляет, что его обезвредили, а оружие травматическим не было. Также появляется информация о том, что напавший на вуз тяжело ранен, СК сообщает, что личность стрелка установлена и он задержан.

По заявлению Следственного комитета РФ, при стрельбе в Пермском государственном университете погибли 8 человек, несколько пострадали. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются.

Из заявления СК РФ По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. В результате 8 человек погибли, несколько пострадало. Точные данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению СК России расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство).

«Собака.ru» следит за развитием событий. Новость дополняется.