«Театр безопасности помогает слабо»: криминолог о том, почему предсказать «колумбайн» почти невозможно, а запреты видеоигр не помогут их избежать

Кажется, что расстрелы в школах и вузах стали происходить сравнительно недавно — знаменитая трагедия в школе «Колумбайн», название которой стало нарицательным, произошла в 1999 году. Почему в начале XXI века подростки по всему миру стали атаковать с оружием своих сверстников?

Конечно, шутинги не специфически американская проблема, сегодняшний день, к сожалению, еще раз это продемонстрировал. Однако подавляющее число таких трагедий происходит именно в Америке. Очевидно, важную роль в этом играет доступность оружия. Так что расстрелы «по всему миру» являются мягко говоря преувеличением. То же самое можно сказать и об утверждении о том, что проблема родилась в конце 90-х годов прошлого века. Это банально неправда (в Википедии даже есть список случаев стрельбы в американских школах, и он начинается с середины XIX века). Да, стрельба в школе «Колумбайн» — стала одной из самых известных трагедий такого типа. Сам факт, что ее имя стало нарицательным о много говорит. И все же, школьные шутинги случались и до этого, просто новостной цикл и медиа в целом были устроены несколько иначе.

Можно ли как-то предсказать такое событие?

Любые предсказания дело неблагодарное. Особенно, если речь идет о таком сложном явлении как человеческое поведение. Все что мы можем — это постфактум выявлять некоторые закономерности.