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В России появится программа для выявления школьников с деструктивным поведением. Их будут искать по сочинениям

В ближайшие три года власти планируют выделить 1,6 миллиарда рублей на разработку программного обеспечения, которое будет выявлять среди учеников школ склонность к социально опасному поведению. Школьников будут проверять с помощью их письменных работ. Об этом сказано в проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы, пишет РБК.

Фото: Shutterstock.com

 

Разработкой ПО займется АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» — организации, подведомственной Росмолодежи. Она была создана в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. В первые два года на проект планируют выделить 551,1 миллиона рублей, а в 2024-м — 555,7 миллиона.

В пояснительной записке к бюджету сказано, что средства пойдут на разработку программного обеспечения для анализа письменных работ учащихся. По нему будут определять склонность у школьников к социально опасному и деструктивному поведению.

Эксперты предполагают, что в основе такого ПО будут лежать тексты, написанные людьми с различными психическими отклонениями. Также в работе примут участие психологи, которые укажут, какие именно слова или паттерны обычно указывают на девиантное поведение. Пока не ясно, какой именно текст будет анализировать машина: печатный или рукописный. Во втором случае можно определить потенциальную опасность и через слова, и через подчерк.

Напомним, 20 сентября студент устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По официальной информации СК РФ и Минздрава, в результате погибли 6 человек, еще порядка 40 пострадали. 

Также член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала мнение, что любимый рэпер стрелка Моргенштерн, мог негативно повлиять на него и «подтолкнуть к совершению агрессивных действий».

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