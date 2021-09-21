Петербург вошел в топ-5 регионов России по потребительскому спросу

Согласно рейтингу потребительский спрос в Петербурге вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев траты на душу населения составили 37,5 тысячи рублей в месяц. Этот показатель выше на 8,4 тысячи, чем с января по июль 2020 года.

На первом месте в рейтинге Краснодарский край, где потребительский спрос вырос на 22,2%. Второе место заняла республика Адыгея (+21,9%). Далее расположились Кабардино-Балкарская Республика (+20,8%) и Республика Северная Осетия — Алания (+20,7%). Москва с показателем 17,3% замыкает первую десятку, Ленинградская область занимает 28 строчку (+11,6%). Отрицательной динамика оказалась в Ненецком автономном округе (-0,7%) и Томской области (-1,0%).

Эксперты приходят к выводу, что по итогам января-июля текущего года потребительский спрос в России в среднем вырос на 12% — это говорит о возвращении спроса на допандемийный уровень.

Напомним, к концу года в России произойдет рост цен на фрукты, овощи и электронику, которая из всех непродовольственных товаров подорожает больше всего. Об этом говорят экономисты, называя прогнозируемый рост выше уровня ожидаемой инфляции.

Еще в мае цены производителей пищевых продуктов в России выросли на 6,4%. Таким образом, рост за год составил 16%. А уже в июне годовая инфляция в стране достигла 6,5% — впервые с 2016 года. Цены на продукты питания во всем мире в августе 2021 года выросли на 33% — сейчас они стоят больше, чем когда-либо за последние 60 лет. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке.