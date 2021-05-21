Производители продуктов в России за год повысили цены на 16%

По данным ведомства, стоимость продуктов в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросла на 1,6%.В первом квартале рост цен на продукты составил 4,7%. По сравнению с апрелем 2020-го цены производителей повысились на 16%.

В 2020 году динамика роста цен был ниже. В апреле по сравнению с мартом рост также составил 1,6%, за четыре месяца — 2,3%, по сравнению с апрелем 2019 года — на 0,3%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объяснил рост цен на продукты жадностью отдельных производителей и торговых сетей. По его словам, низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире.

«И здесь важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. У правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах. Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала агропромышленного комплекса. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары», — заявил Мишустин.