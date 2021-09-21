Экономисты прогнозируют рост цен на фрукты, овощи и электронику в России

По словам доцента кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елены Воронковой, рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту, ожидается к концу года. Ориентируясь на прогнозы Банка России по годовой инфляции в 5,7-6,2%, которые близки к оценкам международных финансовых организаций, экономист предполагает, что цены вырастут примерно на 7-8%.

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую «подушку безопасности», поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», — приводит слова Воронковой агенство «Прайм».

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий в свою очередь считает, что инфляция могла уже превысить ожидания, но ее сдерживали перед выборами. «Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке. Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены», — отметил он.

Напомним, еще в мае цены производителей пищевых продуктов в России выросли на 6,4%. Таким образом, рост за год составил 16%. А уже в июне годовая инфляция в стране достигла 6,5% — впервые с 2016 года. Цены на продукты питания во всем мире в августе 2021 года выросли на 33% — сейчас они стоят больше, чем когда-либо за последние 60 лет. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке.