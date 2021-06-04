Дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела о вандализме из-за стрит-арта с Навальным на Петроградской

Дознаватель отменил постановление о возбуждении уголовного дела о вандализме по мотивам политической вражды, поводом для которого стало появление стрит-арта с Алексеем Навальным в Пушкарском саду на Петроградской.
Как рассказала «ОВД-Инфо» адвокат Мария Беляева, представляющая интересы одного из авторов рисунка, «отмена постановления о возбуждении уголовного дела — это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет». Отмечается, что дознаватель принял такое решение, поскольку нашел незаконным и необоснованным решение о возбуждении дела в связи со стрит-артом.
Во время допроса еще в качестве свидетеля ее подзащитный подчеркивал, что стрит-арт никак не связан с разжиганием политической или идеологической ненависти.
«В первую очередь, это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму. Таким образом для моего подзащитного важно было поддержать его как человека. И очень важный момент, который мы отмечали на протяжении всего взаимодействия с правоохранительными органами, граффити — не было актом вандализма, это было очень красиво. Это была фотография счастливого улыбающегося человека с сердечком и подписью «Герой нашего времени». Исключительно акт сострадания от человека к человеку», — заявила она.
Напомним, в ночь на среду, 28 апреля, в Пушкарском саду в Петербурге появился стрит-арт-портрет Алексея Навального. Российский политик был изображен улыбающимся, со сложенными в виде сердца руками и подписью — «герой нового времени». Около 8 часов утра его нашел фотограф, и к 10:30 стрит-арт уже закрасили коммунальщики. Следующей ночью на Петроградской появился новый «герой нашего времени». Теперь под аналогичной надписью, но уже на другой трансформаторной будке изображен сотрудник полиции — в шлеме и маске.
Полиция Петроградского района возбудила уголовное дело по факту появления стрит-арта с Алексеем Навальным. Оно проходит по части 2 статьи 214 УК РФ — «вандализм по мотивам политической вражды». Позже художник Дмитрий Врубель, известный как автор изображения «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» на Берлинской стене, воссоздал стрит-арт.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.