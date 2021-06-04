Дознаватель отказал в возбуждении уголовного дела о вандализме из-за стрит-арта с Навальным на Петроградской

Как рассказала «ОВД-Инфо» адвокат Мария Беляева, представляющая интересы одного из авторов рисунка, «отмена постановления о возбуждении уголовного дела — это еще лучше, как будто уголовного дела нет, не было и не будет». Отмечается, что дознаватель принял такое решение, поскольку нашел незаконным и необоснованным решение о возбуждении дела в связи со стрит-артом.

Во время допроса еще в качестве свидетеля ее подзащитный подчеркивал, что стрит-арт никак не связан с разжиганием политической или идеологической ненависти.

«В первую очередь, это был акт выражения милосердия и сострадания человеку, который вернулся в свою страну, зная, что будет отправлен в тюрьму. Таким образом для моего подзащитного важно было поддержать его как человека. И очень важный момент, который мы отмечали на протяжении всего взаимодействия с правоохранительными органами, граффити — не было актом вандализма, это было очень красиво. Это была фотография счастливого улыбающегося человека с сердечком и подписью «Герой нашего времени». Исключительно акт сострадания от человека к человеку», — заявила она.